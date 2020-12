Marcel Ciolacu, intrebat daca se va vaccina impotriva SARS-CoV-2: "Am si spus: sper sa nu ma vaccinez inaintea mamei mele, pe care nu am vazut-o de cinci luni"

Ciolacu subliniaza ca specialistii sunt cei care trebuie lasati "sa explice de ce este bine sa se vaccineze lumea".Intrebat miercuri seara, intr-o emisiune televizata, daca se va vaccina impotriva noului coronavirus, Marcel Ciolacu a raspuns afirmativ."Sigur! Am si spus: sper sa nu ma vaccinez inaintea mamei mele, pe care nu am vazut-o de cinci luni si care cu toti fratii am izolat-o, saraca, in casa. Dar, categoric, ma voi vaccina. Este singura posibilitate. Ma bucur, totodata, ca vaccinarea nu este obligatorie in Romania. Fiecare om trebuie sa decida singur. Dar ne-a ajutat Dumnezeu sa avem specialisti care trebuie sa ia locul nostru, al politicienilor, sa vina la televizor si sa explice de ce este bine sa se vaccineze lumea", a afirmat Marcel Ciolacu miercuri seara, intr-o emisiune la Romania Tv.Intrebat ce ar trebui facut in privinta celor care vor refuza vaccinarea, Ciolacu a sustinut ca in cazul lor ar fi nevoie de "o monitorizare aparte" din partea autoritatilor."Trebuie sa insistam si trebuie sa existe, aici statul trebuie sa aiba o monitorizare aparte, ca sa nu mai devina focare", a adaugat liderul social-democrat.