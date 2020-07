Marcel Ciolacu: Luni il voi invita oficial pe premier in fata Parlamentului, pentru a spune daca se pot face sau nu aceste alegeri

"Am facut apel public () o sa-i trimit maine () o scrisoare. Cred ca si presedintele Senatului o sa faca acelasi lucru. Suntem indreptatiti sa avem acces la aceste informatii si nu numai noi, si romanii, si clasa politica. Daca nu, va fi invitat la Ora guvernului, la ora primului ministru. Eu cred ca inca incercam, sau macar mimeaza respectarea Constitutiei" a declarat Marcel Ciolacu duminica, intr-o interventie telefonica la Antena 3.Ciolacu a reafirmat ca isi doreste ca saptamana viitoare primul ministru sa transmita parlamentarilor "daca se pot face sau nu aceste alegeri".El a catalogat drept "o tampenie" ideea organizarii alegerilor pe perioada a doua zile, asa cum propun cei de la USR."Nu am spus ca nu le vrem (), eu vreau saptamana viitoare Orban sa vina in Parlament si sa spuna daca se pot face sau nu aceste alegeri. Am intrat in calendarul electoral si nimeni nu ne spune daca se pot tine aceste alegeri sau nu se pot tine. Mai au si tampenii de-alea sa se tina pe doua zile! Adica nu e suficient ca oamenii sa se expuna o zi, trebuie sa-i expunem in mai multe zile, sa-mi spuna mie USR unde in Europa s-a mai intamplat asa ceva, sa expui oamenii mai mult. Responsabilitatea organizarii alegerilor este a Guvernului Romaniei", considera liderul PSD Presedintele social-democrat a precizat ca "PSD-ul este pregatit pentru aceste alegeri" si ca asteapta informarea primului ministru cu privire la posibilitatea de a se organiza alegeri in conditii de siguranta, dupa care parlamentarii PSD vor decide daca voteaza sau nu in Parlament modificarea prin lege a datei scrutinului, programat la 27 septembrie.