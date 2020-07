Marcel Ciolacu pune la indoiala explicatiile Politiei in scandalul cu deputatii agresivi la saormarie: "Sa aflam adevarul"

"Sa aflam adevarul", a declarat Marcel Ciolacu, liderul PSD, pentru Digi24, intrebat cum comenteaza comportamentul celor doi deputati. Liderul PSD a sustinut ca nu a discutat cu cei doi parlamentari , subliniind ca vrea sa afle de la ei adevarul dupa terminarea activitatilor in Camera Deputatilor."In aceasta dimineata, o patrula a Serviciului de Politie pentru Centrul Vechi din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, a fost solicitata de agentii de paza ai unui restaurant de tip fast-food din sectorul 3, sa intervina intrucat in interiorul localului se afla un barbat care refuza sa poarte masca de protectie, avand un comportament recalcitrant. Politistii au depistat persoana in cauza, iar in urma discutiilor purtate, acesta le-a adresat expresii jignitoare, avand o atitudine sfidatoare la adresa acestora. Alaturi de persoana in cauza se mai afla un barbat care, la randul sau a manifestat un comportament similar. Cei doi babati au fost sanctionati contraventional cu doua amenzi in valoare totala de 2600 de lei pentru provocarea ori participarea efectiva la scandal, in locuri publice si pentru proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare in public". Acesta a fost comunicatul transmis presei marti dimineata de catre Politie, in legatura cu deputatii PSD Adrian Solomon si Ionel Stativa.Surse din Politie au povestit jurnalistilor de la G4Media.ro ca deputatii PSD i-au amenintat pe politistii care i-au amendat, spunandu-le, printre altele: "Nu va meritati hainele statului!", "Eu va platesc salariile!", "Nu va cunoasteti locul in ierarhie!", "Am eu grija sa vorbesc cu Coarna sa aiba grija de voi!" sau "Nu am ce sa vorbesc cu voi ca aveti 3 luni de scoala!"Solomon, un apropiat al lui Marcel Ciolacu, a acuzat Politia de "abuz", spunand ca "nu este nimic adevarat in comunicatul Politiei", si ca nu a fost amendat, ci doar legitimat.Adrian Solomon, presedinte al Comisiei de Munca din Camera Deputatilor, este autorul, printre altele, al amendamentului prin care PSD si PNL au anulat educatia sexuala in scoli prin impunerea acordului obligatoriu al parintilor.