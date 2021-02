Marcel Ciolacu, reactie la anuntul taierii voucherelor de vacanta pentru bugetari: Au promis lapte si miere. V-au mintit! Astazi, au dat drumul austeritatii!

Ludovic Orban : "Nu se emit noi vouchere"

O treime din unitatile HoReCa vor intra in faliment

"In campania electorala, au promis lapte si miere. V-au mintit! Astazi, au dat drumul austeritatii! Taieri peste tot. Cu barda. De la pensionari, de la copii, de la bugetari, de la Horeca, pana si de la transportul elevilor chiar in prima zi cu #scolideschise!Practic, astazi au ingropat toate sperantele unui popor intreg de a avea un trai decent, civilizat. Sperantele intregului mediu de afaceri la o revenire spre normalitate a economiei! Si este doar inceputul unui tunel lung si negru al #austeritatii.Minim 5 ani va lua Romaniei pentru a iesi din groapa in care ne-au aruncat acesti incompetenti. Nimic pentru popor, totul pentru clientela lor, pentru pilele lor, pentru rudele lor. Pentru toti cei pe care i-au plantat in functii platite gras. Pentru ei au bani! In rest, o mare de incompetenta si nicio solutie pentru redresarea economiei, pentru lupta impotriva pandemiei sau pentru protejarea nivelului de trai", a scris liderul PSD pe pagina sa de Facebook. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca, in sedinta coalitiei guvernamentale, s-au discutat liniile mari ale constructiei bugetare pentru acest an si anumite masuri pentru restrangerea cheltuielilor, precizand ca voucherele de vacanta nu vor mai fi emise in 2021."Raman valabile voucherele de vacanta care au fost emise anterior si care pot fi folosite in cursul anului 2021. Nu se emit noi vouchere de vacanta, pentru ca sunt vouchere de vacanta care sunt valabile in cursul anului 2021", a declarat Ludovic Orban luni la Parlament.El a mai spus ca a existat o decizie cu privire la sporul de 30% pentru prefecturi care nu va mai fi platit odata cu adoptarea legii bugetului de stat pentru 2021."Am discutat sa se faca o analiza ampla a tuturor tipurilor de sporuri, dar nu am luat o decizie legata de sporuri deocamdata. Urmeaza ca pe baza acestei analize sa se ia o decizie justa. Exista o decizie legata de sporul de 30% care a fost dat prefecturilor si care nu se va mai plati odata cu adoptarea legii bugetului de stat", a afirmat presedintele PNL , intrebat daca sporurile vor fi plafonate sau taiate. Daniel Mischie, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) si liderul grupului de lucru pentru turism din cadrul Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca au fost facuti deja primii pasi pentru a da in judecata statul privind despagubirea antreprenorilor din industrie cu 500 de milioane de euro pentru restrictiile impuse in contextul pandemiei si ca Guvernul trebuie sa livreze "imediat" aceasta suma.Mischie a subliniat ca "un sfert dintre antreprenori nu mai pot deschide afacerile acum"."Unitatile din turism nu au nevoie de ajutor, de fonduri alocate in acest sens, au nevoie sa fie despagubite. Guvernul trebuie sa despagubeasca aceasta industrie pentru restrictiile impuse. Am reusit la sfarsitul anului trecut ca operatorii sa fie despagubiti cu 20% din diferenta cifrei de afaceri 2020 - 2019. Acum, legea e publicata in Monitorul Oficial. Se fac completari si va fi revotata miercuri. Reprezentam 5% din PIB-ul Romaniei... Asteptam ca despagubirile sa vina in cel mai scurt timp. Facem apel ca pentru cele trei patrimi dintre operatorii care au mai ramas pe piata sa nu fie pandemia capat de linie. Credem ca 500 de milioane de euro trebuie sa ajunga imediat, in cel mai scurt timp, la antreprenori. Daca nu, vom fi practic la o treime dintre antreprenori care nu vor mai putea deschide vreodata. Pe langa despagubirile pentru anul 2020, suntem foarte atenti la programul propus de noua guvernare pentru despagubirile aferente anului 2021. Credem in principiul de parteneriat cu autoritatile".