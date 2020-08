Presedintele PSD, Marcel Ciolacu: "Motiunea de cenzura se va vota luni, 31 august"

"Motiunea de cenzura se va vota luni - 31 august! Guvernul Orban trebuie sa plece!!!", a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.PSD a adunat 205 semnaturi la motiunea de cenzura, iar pentru a trece in Parlament sunt necesare 233 de voturi.Premierul Ludovic Orban spune ca o eventuala votare a motiunii de cenzura inaintate de PSD ar "subrezi dramatic capacitatea Guvernului de a face fata provocarilor imense" cu care se confrunta, el aratand ca, din punctul de vedere al puterii executive, dezbaterea motiunii inainte de a se pronunta Curtea Constitutionala nu este in acord cu legea fundamentala. "Cred ca Guvernul pana la urma va fi hotarat de romani in data de 6 decembrie, cand vor avea loc alegerile parlamentare", afirma Orban.Guvernul a sesizat la CCR un conflict juridic de natura constitutionala intre Executiv si Parlament din cauza depunerii motiunii de cenzura in perioada vacantei parlamentare. Partile implicate in conflict trebuie sa transmita pana la 1 septembrie punctele de vedere, urmand ca CCR sa stabileasca o zi pentru sedinta in care vor fi sustinute opiniile.