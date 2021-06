Ciolacu versus Ciolacu. Strategia "opozitiei de catifea"

Actualul presedinte al PSD incearca sa dea o fata noua PSD, atat cat se poate

Daca la PNL si USR vedem ca se intra intr-o competitie destul de dura, daca aici exista posibilitatea schimbarii presedintelui in functie, la PSD situatia este mult mai simpla. Marcel Ciolacu nu va avea dureri de cap si se pare ca isi va asigura un nou mandat foarte usor.Ciolacu a fost ales presedintele PSD in august 2020 si de atunci pana acum a reusit sa faca cateva schimbari importante. L-a adus pe Vasile Dancu in conducerea partidului si a eliminat treptat oamenii lui Dragnea. Astazi, nu il mai vedem nici pe Iordache, nici pe Radulescu-Mitraliera sau Codrin Stefanescu ca principali lideri de mesaj. Ciolacu a reusit sa ii scoata in afara partidului pe cei mai toxici lideri, pe cei care promovau euroscepticismul, discursul anti-justitie. Olguta Vasilescu, ultimul mohican al taberei Dragnea, isi vede de treaba ei si chiar daca nu a fost eliminata din partid , a fost redusa la tacere.Liderul PSD a decuplat tema "candidatului la presedintia Romaniei" de tema alegerii presedintelui PSD. Daca Ludovic Orban a anuntat la intrarea in cursa pentru sefia partidului ca isi asuma si o candidatura la prezidentiale, Ciolacu a fost mai abil si a deschis dezbaterea privind aducerea unui om chiar din afara partidului. Mircea Geoana pare a fi o varianta buna pentru social democrati si ea este sustinuta de Ciolacu, care doreste inainte de toate sa isi consolideze pozitia sa.PSD a reusit in ultima vreme sa recupereze, in sondaje partidul creste in preferintele electoratului, iar acest lucru i se datoreaza si lui Marcel Ciolacu, care stie sa faca " opozitie la foc mic", exploatand greselile aliantei de guvernare.Cresterea in sondaje a social democratilor coroborata cu "curatenia" facuta in interior sunt principalele atuuri pe care le are Ciolacu. Stanescu, Grindeanu si alti lideri s-au incolonat in spatele acestuia si nu ii fac probleme in procesul privind realegerea sa. Pana si Gabi Firea pare resemnata si nu arata ca nu isi doreste mai mult decat presedintia Bucurestiului si inca o nominalizare pentru o candidatura la PMB.Un singur mare repros i se aduce lui Marcel Ciolacu, faptul ca este "ghidonat" de la Cotroceni. Exista si argumente puternice in acest sens, mai ales daca ne uitam la investirea Guvernului Orban 2. La acel moment, parlamentarii PSD au asigurat voturile necesare, pentru ca multi dintre parlamentarii liberali lipseau, fiind in auto izolare.De asemenea, de-a lungul acestor luni, am putut vedea ca PSD face "opozitie de catifea", incercand sa exploateze anumite greseli, dar fara sa atace agresiv. Am avut mai degraba din partea AUR o agresivitate exagerata si mesaje politice dure. Social democratii au jucat la limita, incercand sa nu destabilizeze foarte rau guvernarea in situatie de criza.Pentru unii observatori, politica lui Ciolacu poate parea una rationala, nu risca stabilitatea tarii in situatii de criza, pentru altii poate parea un joc soft, fara mare inteligenta. Cert este ca partidul pare ca isi revine in preferintele electoratului si asta conteaza cel mai mult pentru militanti.Indiferent de unghiul din care privesti, nu poti insa sa nu iti dai seama ca jocul lui Ciolacu este foarte abil. El reuseste sa tina partidul linistit, nu isi pune baronii locali in cap si in acelasi timp nu deranjeaza Cotroceniul si nici coalitia de guvernare. Actualul presedinte PSD pare ca asteapta lupta finala, alegerile din 2024 si nu isi doreste batalii de etapa.Motiunile de cenzura sunt doar exercitii utile pentru a arata ca partidul isi face treaba de opozitie, dar nimic mai mult.Chiar daca, in aceste zile, exista liberali in tabara Orban care se gandesc la scenariul demiterii Guvernului Citu, doar pentru a transa astfel disputa interna in favoarea actualului presedinte PNL, Ciolacu nu isi va duce partidul la guvernare acum. In cazul putin probabil in care niste liberali infierbantati isi vor da jos propriul guvern , PSD va alege sa investeasca un guvern minoritar fara a-si asuma acum guvernarea. Scenariul aceste e putin probabil, pentru ca in joc mai exista si presedintele Iohannis, care are parghia principala, desemnarea premierului.Asadar, Marcel Ciolacu a reusit sa isi faca temele in partid si probabil vom vedea in toamna doar un simplu exercitiu. Realegerea acestuia in functia de presedinte este extrem de probabila. Daca in toamna vom vedea "sange pe pereti" la alegerile interne din PNL, la PSD va fi liniste si armonie.