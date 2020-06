Proiect legislativ PSD, PNL si ALDE: Mandatele alesilor locali, prelungite pana la 1 noiembrie. Data alegerilor locale se stabileste de catre Parlament, cu 60 de zile inaintea scrutinului

Ziare.

Initiatorii - social-democratii Marcel Ciolacu si Alfred Simonis, liderul deputatilor liberali Florin Roman si liderul ALDE , senatorul Calin Popescu Tariceanu - invoca situatia epidemiologica si mecesitatea ca scrutinul sa se desfasoare in siguranta.", prevede proiectul, care modifica si OUG 57/2019 privind Codul administrativ.Data alegerilor pentru autoritatile publice locale din 2020 se stabileste prin lege organica, cu 60 de zile inaintea scrutinului, propun initiatorii. Guvernul va stabili in cinci zile de la intrarea in vigoare a legii privind data alegerilor, calendarul electoral si suma necesara organizarii acestora.Durata campaniei electorale si termenul de depunere a candidaturilor, precum si termenele de 24 de ore prevazute de legislatia electorala se injumatatesc.Numarul minim de sustinatori necesar pentru inregistrarea candidaturii va fi si el redus la jumatate, iar dosarele de candidatura vor fi depuse si electronic.Este modificata si OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, stabilindu-se situatiile in care mandatul primarului poate fi prelungit prin lege organica daca alegerile nu pot fi organizate la termen.Proiectul preia unele dintre prevederile OUG emise de Guvern pe tema alegerilor locale, actul Executivului prevazand insa ca mandatele alesilor locali se prelungesc pana cel tarziu la 31 decembrie 2020. Curtea Constitutionala a decis ca OUG de prelungire a mandatelor autoritatilor locale si legea de aprobare a acesteia sunt neconstitutionale. Potrivit deciziei CCR, prelungirea mandatelor se face prin lege organica, de catre Parlament si tot Parlamentul decide cine stabileste data alegerilor locale.