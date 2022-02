PSD a pierdut in Parlamentul European: Rezolutia impotriva Romaniei, din cauza alegerii primarilor in doua tururi, nu va fi dezbatuta

Parlamentul European a respins solicitarea PSD de a dezbate modificarea legislatiei in Romania privind alegerea primarilor in doua tururi, a anuntat eurodeputatul Eugen Tomac. Guvernul si-a asumat, miercuri, raspunderea in Legislativul roman pe proiectului de lege.

"NUe de la Bruxelles pentru PSD! PSD a incercat atacarea Romaniei in Parlamentul European in urma deciziei Guvernului Orban de a-si asuma raspunderea pe legea revenirii la alegerea primarilor in doua tururi! Solicitarea de a initia o Rezolutie impotriva Romaniei a fost respinsa ferm. Doar socialistii si comunistii europeni au sustinut PSD in Parlamentul European", a scris Eugen Tomac (PMP), miercuri, pe Facebook.

Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a adaugat ca PSD a motivat ca modificarea legislatiei electorale trebuie discutat in PE pe motiv ca afecteaza statul de drept in Romania.

"Chiar acum am batut din nou PSD in plenul Parlamentului European. PSD a cerut dezbatere despre Romania in plenul Parlamentului European sub pretextul ca alegerea primarilor in doua tururi ar afecta statul de drept din Romania", a afirmat Siegfried Muresan, pe Facebook.

La randul sau, europarlamentarul PNL Rares Bogdan a precizat ca social-democratii "au fost batuti crunt, cu 302 la 136 de o majoritate formata din grupurile PPE, Renew, ID, ECR si de abtinerea Verzilor si GUE".

"Socialistii au fost practic aproape singuri in demersul lor mizerabil de a lipi Romania de Polonia si Ungaria in derapaje cu privire la functionarea democratiei", a mai scris Rares Bogdan pe Facebook.

In schimb, Adunarea Parlamentara a Consiliul Europei (APCE) a sesizat, miercuri, Comisia de la Venetia, la solicitarea PSD, pe tema proiectului de lege asumat de Guvern privind alegerea primarilor in doua tururi. Social-democratii au acuzat "un abuz de putere al Guvernului Orban".

Inca de luni, PSD a transmis Comisiei de monitorizare a Consiliului Europei, ca intentia Guvernului PNL de a modifica legea electorala inainte de alegeri este "o procedura care incalca flagrant prevederile Comisiei de la Venetia".

La randul sau, liberalii au trimis o scrisoare Consiliului European in care au precizat ca modificarile aduse legii electorala sunt necesare si vin ca urmare a mai multor nemultumiri din partea societatii. PNL a cerut Consiliului sa nu alimenteze demersurile politice ale PSD prin sesizarea Comisiei de la Venetia.

Totodata, PSD va depune, joi dimineata, motiunea de cenzura pe angajarea raspunderii Guvernului pentru alegerea primarilor in doua tururi, a anuntat Marcel Ciolacu. Potrivit liderului interimar al social-democratilor, partidul nu a strans voturile necesare, insa a spus ca nici Guvernul nu le-a avut la investire.

