Seful PSD: "Fortele politice ar trebui sa-si dea mana pentru a trece peste aceasta perioada, in schimb, Iohannis si Guvernul PNL se pregatesc doar de alegeri

"Romania trebuie sa se pregateasca cu toate fortele pentru a evita o catastrofa medicala! Intarirea sistemului medical, si in mod special a sectiilor ATI, procurarea medicamentelor esentiale, reorganizarea DSP-urilor, regandirea protocoalelor de testare, pregatirea scolii on-line asa cum trebuie, distribuirea mastilor catre persoanele vulnerabile sunt doar cateva dintre cele mai urgente lucruri. Toate fortele politice ar trebui sa-si dea mana pentru a trece cu bine peste aceasta perioada. In schimb, Iohannis si Guvernul PNL refuza orice dialog constructiv si se pregatesc doar de alegeri. La fel cum au facut cu anticipatele si au pierdut. La fel cum au facut cu localele si au pierdut. Totul a fost doar pentru alegeri", a scris, duminica, pe Facebook , Marcel Ciolacu.Acesta afirma ca PSD nu se teme de votul romanilor."Le vom demonstra si acum daca este nevoie, dar nu asta ii intereseaza acum pe romani! Ci siguranta si sanatatea lor, a parintilor lor, a copiilor si apropiatilor! La sfarsitul lui iulie, Parlamentul a votat cu o larga majoritate o lege prin care data alegerilor poate fi stabilita de legislativ , la fel cum s-a intamplat cand s-au amanat alegerile locale. Atunci a fost o decizie buna, acum Iohannis si PNL au facut totul pentru a bloca aceasta lege!Au contestat-o la CCR si au pierdut. Doua luni de tergiversari!!! Si in continuare Iohannis refuza sa promulge legea votata de Parlament! Iar pana cand presedintele nu va promulga aceasta lege, Parlamentul nu are nicio parghie legala pentru a evita dezastrul medical spre care ne indreapta iresponsabilitatea lui Iohannis si a Guvernului Sau", a mai scris Ciolacu.Acesta face un apel "in al 12-lea ceas, catre TOATE fortele politice sa se preocupe de vietile oamenilor si nu de procente"."Nu uitati esentialul: in martie, Romania a intrat in stare de urgenta pentru a pregati sistemul sanitar, nu alegerile. Este momentul sa ne asezam cu totii la masa si sa gasim cele mai bune solutii pentru ca Romania sa treaca peste aceasta incercare cu cat mai putine victime", a mai scris Ciolacu.Romania a inregistrat, sambata, 3.517 noi cazuri de COVID-19, cel mai mare numar zilnic de infectari de la debutul pandemiei.