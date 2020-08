Site-ul rusesc de propaganda Sputnik il desfiinteaza pe Ciolacu pentru ca s-a indepartat de Dragnea: "Nimeni nu a vazut ticalosie mai penibila!"

Articolul este intitulat "Atitudinea lui Ciolacu - o RUSINE pentru PSD! Nimeni nu a vazut ticalosie mai penibila!". Redactorii site-ului rusesc de propaganda acuza ca Ciolacu a declarat ca PSD trebuie sa se rupa de "trecutul in care partidul a fost folosit pe post de "cheie la usile justitiei", cu referire la mandatul lui Liviu Dragnea in fruntea partidului".Sunt mentionate mai multe fragmente din discursul pe care Ciolacu l-a tinut la Palatul Parlamentului Spre finalul articolului critic, cei de la Sputnik se intreaba retoric "Deci, Ciolacu vrea sa spuna ca PSD trebuie sa fie de acord cu condamnarea lui Adrian Nastase si Liviu Dragnea - ca si a lui Dan Voiculescu - cu haituirea lui Ion Iliescu Toni Grebla , Olguta Vasilescu, Vali Zgonea si a nenumarati lideri nationali si locali?".Marcel Ciolacu a fost ales sambata, 22 august, presedinte al PSD in urma congresului extraordinar care a avut loc la Palatul Parlamentului.