Marcel Ciolacu, desemnat de PSD Buzău drept candidat la președinția Consiliului Județean Buzău VIDEO

Partidul Social Democrat (PSD) Buzău a organizat sâmbătă, 25 octombrie, Conferința Județeană Extraordinară, în cadrul căreia a fost stabilit că Marcel Ciolacu, fost premier și lider al partidului, va fi candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean Buzău la alegerile locale parțiale programate pe 7 decembrie.
Decizia a fost anunțată de președintele PSD Buzău, Romeo Lungu, în prezența președintelui interimar al partidului, Sorin Grindeanu, și a lui Marcel Ciolacu.
Marcel Ciolacu le-ar fi comunicat anterior colegilor din organizația județeană intenția sa de a candida, după ce postul de președinte al Consiliului Județean a rămas vacant, ca urmare a numirii lui Lucian Romașcanu la Curtea Europeană de Conturi de la Luxemburg.
În prezent, funcția este asigurată în regim de interimat de vicepreședintele Adrian Petre, începând cu 1 iulie, până la desfășurarea alegerilor programate în decembrie.
Contactat de HotNews în legătură cu posibila sa candidatură, Marcel Ciolacu a declarat că „decizia va fi luată la conferința județeană a organizației PSD Buzău”.
Anterior, surse politice citate de HotNews estimaseră că Marcel Ciolacu va fi desemnat candidatul pentru șefia Consiliului Județean Buzău.
Pe 7 decembrie, pe lângă scrutinul pentru Consiliul Județean Buzău, vor avea loc alegeri locale parțiale în București și în alte 12 comune. Funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău a devenit vacantă după numirea lui Lucian Romașcanu la Curtea Europeană de Conturi.
Guvernul a aprobat, joi, ca alegerile pentru primarul general al Capitalei, președintele Consiliului Județean Buzău și primarii din cele 12 localități să se desfășoare pe 7 decembrie 2025.
Calendarul electoral prevede că înscrierea candidaturilor pentru funcția de primar general și pentru cea de președinte al Consiliului Județean Buzău va avea loc între 12 și 17 noiembrie.