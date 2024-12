PSD iese de la guvernare din cauza atitudinii USR, acuză Ciolacu: ”Eu nu mai vreau să fiu în acest film”

Marcel Ciolacu, liderul PSD, a făcut declarații la scurt timp după ce a anunțat că PSD se retrage din viitoarea guvernare, joi, 19 decembrie. Premierul a anunțat că social-democrații se retrag de la masa negocierilor, dar vor susține în viitorul Parlament un guvern de dreapta.

Marcel Ciolacu a declarat, voalat, că atitudinea USR ar avea o parte din vină când vine vorba de decizia neașteptată de a ieși de la guvernare: ”A început USR să facă acest balet, ținând cont că urmează prezidențialele. După ce stai la masă zile-n șir, unii dintre partenerii cu care stai la masă să zică că le este silă și se murdăresc de PSD, dar asta e, trebuie să facă guvernare cu PSD, eu în acest film nu vreau să mai fiu. Colegii mei nu mai pot accepta această atitudine. Fiind responsabili, vom vota un guvern de dreapta fără nicio reținere”.

Principalele declarații ale lui Marcel Ciolacu:

- Se vorbește mult de situația economică. După cum am văzut, se referă la stabilitatea politică, nu la cifrele neapărat brute care sunt în acest moment negociate cu Uniunea Europeană, cu o traiectorie de reducere a deficitului pe 7 ani.

- Faptul că nu s-a reușit într-un termen și mai scurt să fie o coaliție de guvernare și că nu vom avea un buget până la finalul anului, a dus la această îngrijorare. Vom vedea, zilele următoare, cum vor reuși cele 3 partide de dreapta să termine negocierile. PSD va vota acest guvern de dreapta, nu neapărat din dragoste, dar trebuie să fim maturii din cadru. România are nevoie de stabilitate politică, care va duce și la stabilitate economică.

- Acum 3 ani ni s-a cerut să venim la guvernare într-un moment dificil. Nu am avut anumite pretenții nici măcar să avem premier. (...)

- În România, românii au decis să ne acorde votul de 50% atât PSD-ului, cât și PNL-ului. Nu contează pe cine a ajutat această decizie din punct de vedere politic. Am stabilit că avem și un calendar de alegeri și chiar opțiunea de a avea un candidat unic, care să nu fie nici Marcel Ciolacu, nici Nicolae Ciucă. Am văzut cu toții ce s-a întâmplat. Au început atacurile la mine și familia mea, asupra miniștrilor, actului de guvernare. Toată această incoerență, toate aceste atacuri, au dus la o schimbare de atitudine a românilor și au preferat un candidat suveranist pentru funcția de președinte, pe care de altfel nu-l cunoștea nimeni, și s-a ajuns la AUR să fie al doilea partid ca mărime, din România. Am făcut apel la responsabilitate.

- A început USR să facă acest balet, ținând cont că urmează prezidențialele. După ce stai la masă zile-n șir, unii dintre partenerii cu care stai la masă să zică că le este silă și se murdăresc de PSD, dar asta e, trebuie să facă guvernare cu PSD, eu în acest film nu vreau să mai fiu. Colegii mei nu mai pot accepta această atitudine. Fiind responsabili, vom vota un guvern de dreapta fără nicio reținere. (...)

- Eu am respectat fiecare partid, indiferent de culoarea politică. Nu văd ce silă și ce ură am putut eu să le provoc. Și atunci cred că trebuie ca PNL, USR și UDMR să facă guvern și să rezolve problemele României. Eu am înțeles ceva din votul românilor. Anunțul meu e de stabilitate, PSD va vota un guvern minoritar.

