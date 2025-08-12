Marcel Ciolacu revine cu tupeu și dă sfaturi de guvernare. Acuză actualul guvern pentru explozia inflației în România

Marcel Ciolacu revine pe rețelele sociale cu o postare în care atrage atenția asupra creșterii inflației la 7,8%, o situație despre care spune că “duce România în urmă cu doi ani”.

“Inflația a explodat la 7,8%, adică ne-am întors în urmă cu 2 ani! Iar asta înseamnă reducerea puterii de cumpărare a populației, mai ales a celor cu venituri reduse. În iunie 2023, când am devenit premier, am promis că duc inflația la o singură cifră, de la 10,3% la cât am preluat-o. M-am ținut de cuvânt și am lăsat inflația pe un palier de 5%, prin plafonarea prețurilor la energie și gaze pentru populație și IMM-uri. Asta a salvat de la faliment 40% din gospodăriile populației și peste 95% dintre IMM-uri. În plus, am plafonat marja comercială la alimentele de bază și am acordat subvenții ce au stimulat creșterea ofertei, a producției la alimente și energie”, susține Ciolacu.

Fostul premier afirmă că actuala creștere a prețurilor la energie și alimente, amplificată de majorarea TVA de la 1 august, a dus la o explozie a inflației.

“Azi vedem o explozie a inflației, pe fondul creșterii dramatice a prețurilor la energie, a facturilor românilor și a companiilor. O explozie a prețurilor la alimente, mai ales din cauza creșterii prețurilor la energie. Și încă nu se văd efectele complete ale creșterii TVA, intrată în vigoare de la 1 august!”, declara politicianul.

Marcel Ciolacu nu se sfiiește să dea sfaturi, deși este cel care a deschis robinetul cheltuielilor fără măsură care au adus România în situația actuală.

“Guvernul actual trebuie să ia urgent măsuri:

- Aplicarea impozitului progresiv de la 1 ianuarie 2026, măsură care ar aduce echitate socială și 11,4 miliarde lei la bugetul de stat;

- Asigurarea de plăți compensatorii (one-off) pentru cei cu pensii mici și creșterea salariului minim cu procentul de creștere a costului vieții;

- Dialog cu ANRE și companiile de producție, furnizare, distribuție din domeniul energiei, pentru a construi un mecanism de stopare a speculei.

Indiferent cât de grea este situația economică a țării, Guvernul nu poate sta cu mâinile în sân în timp ce puterea de cumpărare a populației se reduce dramatic”, mai spune fostul premier PSD.

