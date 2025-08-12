Marcel Ciolacu revine cu tupeu și dă sfaturi de guvernare. Acuză actualul guvern pentru explozia inflației în România

Marti, 12 August 2025
Marcel Ciolacu revine cu tupeu și dă sfaturi de guvernare. Acuză actualul guvern pentru explozia inflației în România
Marcel Ciolacu revine pe rețelele sociale cu o postare în care atrage atenția asupra creșterii inflației la 7,8%, o situație despre care spune că “duce România în urmă cu doi ani”.

“Inflația a explodat la 7,8%, adică ne-am întors în urmă cu 2 ani! Iar asta înseamnă reducerea puterii de cumpărare a populației, mai ales a celor cu venituri reduse. În iunie 2023, când am devenit premier, am promis că duc inflația la o singură cifră, de la 10,3% la cât am preluat-o. M-am ținut de cuvânt și am lăsat inflația pe un palier de 5%, prin plafonarea prețurilor la energie și gaze pentru populație și IMM-uri. Asta a salvat de la faliment 40% din gospodăriile populației și peste 95% dintre IMM-uri. În plus, am plafonat marja comercială la alimentele de bază și am acordat subvenții ce au stimulat creșterea ofertei, a producției la alimente și energie”, susține Ciolacu.

Fostul premier afirmă că actuala creștere a prețurilor la energie și alimente, amplificată de majorarea TVA de la 1 august, a dus la o explozie a inflației.

“Azi vedem o explozie a inflației, pe fondul creșterii dramatice a prețurilor la energie, a facturilor românilor și a companiilor. O explozie a prețurilor la alimente, mai ales din cauza creșterii prețurilor la energie. Și încă nu se văd efectele complete ale creșterii TVA, intrată în vigoare de la 1 august!”, declara politicianul.

Marcel Ciolacu nu se sfiiește să dea sfaturi, deși este cel care a deschis robinetul cheltuielilor fără măsură care au adus România în situația actuală.

“Guvernul actual trebuie să ia urgent măsuri:

- Aplicarea impozitului progresiv de la 1 ianuarie 2026, măsură care ar aduce echitate socială și 11,4 miliarde lei la bugetul de stat;

- Asigurarea de plăți compensatorii (one-off) pentru cei cu pensii mici și creșterea salariului minim cu procentul de creștere a costului vieții;

- Dialog cu ANRE și companiile de producție, furnizare, distribuție din domeniul energiei, pentru a construi un mecanism de stopare a speculei.

Indiferent cât de grea este situația economică a țării, Guvernul nu poate sta cu mâinile în sân în timp ce puterea de cumpărare a populației se reduce dramatic”, mai spune fostul premier PSD.

