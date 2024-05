Șoc și la Palatul Victoria, după ce premierul slovac Robert Fico a fost împușcat. "Autorii trebuie traşi la răspundere"

Marcel Ciolacu, premierul României, s-a declarat "profund şocat" de ştirile venite din Slovacia privind împuşcarea omologului său Robert Fico şi i-a transmis acestuia cele mai sincere gânduri, subliniind că autorii unor astfel de acte trebuie traşi la răspundere.

"Profund şocat de ştirile care vin din Slovacia. Îi transmit cele mai sincere gânduri primului ministru slovac Robert Fico. Asemenea acte extreme nu au nicio justificare, iar autorii trebuie traşi la răspundere", a transmis Marcel Ciolacu, miercuri, 15 mai, într-o postare pe pagina sa de X.

Profoundly shocked by the news coming from Slovakia. I convey my most sincere thoughts to the Slovak Prime Minister Robert Fico.

Such extreme acts have no justification and the perpetrators must be held accountable. https://t.co/meCuwRDuDu