Autor: Monica Vasilescu
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 16:26
Marcel Ciolacu: „Sorin Grindeanu va fi viitorul președinte al PSD”. Analiza guvernării, după finalizarea alegerilor interne din partid
Sorin Grindeanu, Marcel Ciolacu, noiembrie 2024 / FOTO: captură video M. Ciolacu (FB)

Fostul lider al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, este convins că Sorin Grindeanu va fi ales noul președinte al formațiunii la congresul programat pentru această toamnă.

„Foarte curând, PSD va avea un congres și un nou președinte. Mai mult ca sigur – dacă vreți o părere personală, de PSD-ist și totuși ancorat în realitate alături de colegi – va fi Sorin Grindeanu. Va fi viitorul președinte al PSD”, a declarat Marcel Ciolacu, miercuri, la emisiunea „Gândul Live”.

Ciolacu a precizat că eventuala susținere politică pentru guvernul condus de premierul Ilie Bolojan va fi analizată abia după finalizarea alegerilor interne din partid.

„Este atributul președintelui partidului să facă această analiză”, a subliniat fostul premier.

Acesta a acuzat Guvernul că nu a făcut nicio reformă și s-a referit la propagandă care atacă PSD.

„Nu s-a făcut nicio reformă, a început propaganda aia care l-a rezolvat și pe Ciolacu (…) PSD nu vrea să dea oameni afară din administrație, vorbim despre descentralizare pompieristică la televizor (…) Nu sunt eu un mare analist, dar se văd anumite lucruri, înaintea lui Ciolacu au fost trei prim-miniștri PNL”, a transmis Marcel Ciolacu.

Fostul premier susține că toate acuzațiile aduse guvernului său nu sunt reale.

„Eu sunt singurul care am făcut autostrăzi, am mărit pensii (…) Eu nu m-am plâns, cred că dacă aveam un meteorit, le aveam pe toate, nu vreau flori, dar opriți-vă cu minciunile”, a adăugat Marcel Ciolacu.

