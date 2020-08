Ambasadorul SUA l-a criticat pe Marcel Ciolacu pentru lipsa masurilor impotriva traficului de persoane

"La 26 iunie, am vorbit despre raportul privind traficul de persoane pe anul 2019 publicat de Statele Unite. Raportul arata ca problema traficului de persoane in Romania a fost provocata de derapajele privind statul de drept in timpul guvernului precedent. Am cerut Parlamentului sa actioneze si sa adreseze aceasta problema. Este foarte dezamagitor ca liderul PSD Ciolacu a raspuns spunand ca legile romanesti curente privind traficul de persoane si statul de drept sunt suficiente. Nu sunt! Cer din nou Parlamentului Romaniei, asa cum am facut-o si pe 26 iunie, sa aprobe legile dure necesare pentru eliminarea traficului de persoane si crimei organizate. Eforturile din prezent ale Guvernului Orban pentru intarirea statului de drept, pentru oprirea traficului de persoane si oprirea crimei organizate sunt remarcabile", a declarat Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA in Romania, potrivit Digi24 "Am promis ca Statele Unite vor folosi toate mijloacele legale pentru a ajuta Guvernul roman in a pune capat traficului de persoane. Am facut aceasta promisiune poporului roman si autoritatilor romane. Acum, dati-mi voie sa fac o noua promisiune: acesta este doar inceputul. Cum am mai spus, nu va exista niciun refugiu pentru cei care profita de pe urma traficului cu cele mai vulnerabile si neajutorate persoane. Sunteti niste criminali. Sunteti niste lasi si va vom urmari peste tot in Romania, in Statele Unite, in afara granitelor noastre si oriunde va veti ascunde", a mai declarat Adrian Zuckerman.