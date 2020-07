Arafat l-a "instruit" pe Ciolacu cu privire la noua lege a carantinei

"Cu ajutorul specialistilor si al societatii civile, am construit o lege a carantinei care chiar sa-i protejeze pe romani in fata pandemiei, nu sa acopere abuzurile! Dimineata, am avut o intalnire la Parlament cu dl Raed Arafat si mai multi colegi juristi pentru a gasi cele mai bune formulari la noua lege privind carantina si izolarea", a scris Marcel Ciolacu, joi, pe Facebook Presedintele Camerei Deputatilor a adaugat ca Executivul Orban trimite numai catastrofe de proiecte de lege in Parlament pe care alesii trebuie sa le repare in regim de urgenta."Asta fiindca Guvernul PNL elaboreaza si ne trimite in Parlament doar catastrofe pe care trebuie sa le reparam in regim de urgenta. Ieri, i-am chemat la dezbatere pe expertii societatii civile, care ne-au ajutat sa eliminam aberatiile liberale ce atentau la drepturile si libertatile romanilor. Azi, dupa discutia foarte aplicata cu dl Arafat, avem garantia ca putem da votul final pe o lege coerenta si eficienta!", a conchis Ciolacu.Comisia juridica a Camerei Deputatilor se va intruni joi dupa-amiaza pentru a adopta raport pe proiectul de lege privind carantina, initiat de Executiv. Reprezentanti ai PSD si ALDE au spus ca vor fi efectuate multe modificari la proiectul de act normativ, pentru a clarifica niste aspecte si formulari.Plenul Camerei urmeaza sa voteze, tot joi, proiectul de lege.Guvernul a adoptat, luni, proiectul de lege privind carantina dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca instiuirea obligatorie a carantinei e neconstitutionala, deoarece incalca drepturile si libertatile omului.Actul normativ prevede masura carantinei pentru persoanele care vin din zonele cu risc ridicat de epidemie sau cele care declara ca nu isi pot asigura singure conditiile de separare fizica la domiciliu. Cheltuielile vor fi suportate din bugetul Ministerului Sanatatii.Situatiile de risc epidemiologic sau biologic, pentru care este instituita carantina, sunt epidemia declarata prin ordinul ministrului Sanatatii, pandemia declarata de directorul OMS sau un eveniment neasteptat identificat constatat de structurile Departamentului pentru Situatii de Urgenta sau institutiile din subordinea MS.