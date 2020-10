Tema COVID atrage Biserica Ortodoxa in campania electorala. Cum poate deveni BOR un factor de divizare in societate

PSD-ul il aduce in campania electorala pe Patriarhul Daniel

Dupa Colectiv, un nou episod in care clerul BOR isi arata inadecvarea

"Exista in interiorul BOR un curent marginal de tacaniti"

La exact cinci ani de la tragedia din Colectiv, un alt moment marcant in care Biserica Ortodoxa s-a aflat in contratimp cu sentimentul general din societate, in opinia sociologilor, institutia isi dovedeste incapacitatea de a tine pasul cu nevoile societatii riscand sa devina, prin politizarea acestui subiect, un factor in plus de diviziune in cadrul societatii."Imi amintesc momentul Colectiv si reactia neadecvata a Bisericii Ortodoxe, cel putin in primele zile de dupa tragedie, cred ca de atunci a devenit foarte vizibil hiatusul care exista intre biserica si o parte importanta a societatii. Dupa acest episod Biserica a tot incercat sa umple acest gol, numai ca pare ca a incercat cu mijloace neadecvate - temandu-se ca pierde teren in fata altor biserici s-a implicat nepermis de mult in referendumul pentru familia traditionala, apoi, in actuala criza sanitara, a avut tot timpul pozitii oscilante. In orice caz, nu a avut o atitudine clara de sustinere a restrictiilor necesare pentru controlul pandemiei.Poate ca Biserica Ortodoxa sesizeaza faptul ca este departe de o anumita parte a societatii, poate ca sesizeaza ca are o problema, dar nu gaseste deloc mijloacele adecvate de a umple aceasta prapastie. Vad ca biserica incearca sa fie mai activa, insa vedem cum aceasta iesire se face de cele mai multe ori printr-o atitudine agresiva, cum a fost si raspunsul adresat jurnalistului Cristian Tudor Popescu. E o atitudine pe care o poate avea cel mult un crestin, la nivel idividual, dar nu purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe, caci pana la urma reactia lui inseamna reactia Bisericii. Nu mi se pare deloc potrivit ca Biserica sa reactioneze impotriva unei luari de opinie particulare, chiar si atunci cand e considerata ofensatoare", este de parere sociologul Mircea Kivu.Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a intervenit joi seara la un post de televiziune apropiat si, comentand conflictul dintre BOR si jurnalistul Cristian Tudor Popescu, acesta a dat vina pe Klaus Iohannis si a cerut ca "parintele spiritual" sa nu mai fie criticat."Cum sa interzici un pelerinaj la sfintele moaste? Suntem o tara ortodoxa. Cum sa incepi sa discuti ce a facut sau a spus parintele spiritual al unei natii? Cand s-a mai intamplat asa ceva de la Ceausescu incoace? Niciodata. (...) Scopul este unul electoral. Toata logica PNL si a lui Iohannis este intr-o logica electorala, nu au legatura cu romanii", a spus Ciolacu.Imediat, primarul orasului Voluntari si sotul Gabrielei Firea, Florin Pandele a declarat ca jurnalistul CT Popescu nu ar trebui sa mai aiba dreptul sa apara la televizor. "Cine ii da dreptul acestui personaj sa vorbesca in sentinte? Cum isi permite acest individ sa-i jigneasca pe cetateni? Nu trebuie sa apara individul asta. Domnule, sa nu-i mai vad figura! Chiar nimeni nu ia atitudine? Nu mai sunt barbati in Romania?", a spus Florentin Pandele , care a precizat ca s-a inchis intr-o camera pentru ca sotia sa sa nu afle ca l-a criticat pe Cristian Tudor Popescu.Jurnalistul criticase in urma cu doua zile declaratiile Patriarhului Daniel cum ca in '89 comunistii au cazut de la putere fiindca au interzis pelerinajul la moastele Sf. Dimitrie, afirmatiile Prea Fericitului fiind facute in conditiile in care in acest an autoritatile au interzis pelerinilor din alte localitati sa vina la moaste in incercarea de a preveni raspandirea coronavirusului."Stabimea Bisericii Ortodoxe Romane a fost aliata lui Uciga-l Toaca sub comunism. Ba chiar a fost Raul insusi: satanele in sutana i-au turnat cuvios la Securitate pe credinciosii care li se marturiseau, n-au zis nici bleau la toate crimele regimului, la distrugerea satelor, la daramarea si alungarea pe roate a bisericilor, i-au cantat in struna lui Ceausescu pana in ultima clipa: pe 19 decembrie 1989, BOR ii trimitea o scrisoare de multumire dictatorului, ridicandu-l in slavi mai ceva ca pe Iisus Hristos. Iar pe martirii Timisoarei ii numea huligani", a scris CTP.La scurt timp dupa, Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al BOR, a iesit cu o pozitie extrem de critica si de dura. Desi, in discursul sau, Banescu nu pronunta numele lui CTP, trimiterea era evidenta. "Atacurile furibunde si imunde la adresa Bisericii, numita obsesiv-compulsiv "goldporatie", la adresa unei personalitati ca cea a Patriarhului, numit in mod agramat "Inalt Preafericitul", zvarcolirea unor insi desfigurati de grimase de ura incontrolabile care nu au nici cea mai vaga idee despre istoria reala, frecvent insangerata a Romaniei crestine (...) spun tot ce e cu adevarat important despre acesti oameni imputinati moral, doldora de sine, saraci cultural si pustii sufleteste, care fac din invectiva, ironie obraznica, ridicola parada etica si schimonosire a realitatii instrumente de analiza "jurnalistica", e doar o mica parte din raspunsul semnat de Vasile Banescu , purtatorul de cuvant al Patriarhiei.Profesorul Stelian Tanase este de parere ca clerul Bisericii Ortodoxe, atat prin declaratiile Patriarhului dar si prin raspunsul adresat lui CTP, si-a demonstrat inca o data, la fel ca dupa tragedia de la Colectiv, inadecvarea la provocarile actuale ale societatii. In opinia acestuia limbajul si reactia BOR au fost specifice unei "institutii mamut, ce nu greseste niciodata", fara a-si da seama ca exista riscul politizarii acestuia."Biserica Ortodoxa are aceasta problema, de a fi adecvata la ce se intampla, de a nu fi scoasa din istorie, si mereu e cu un pas in spate, mereu se intampla ceva care o obliga la o reactie, iar acestea se dovedesc a nu fi cele care ar trebui. Asta si pentru ca are o dimensiune dubla, una cu ochii pe cer si alta cu ochii in pamant, si atunci nu o ajuta sa se adapteze din mers. Apoi, suntem in campanie, a patra in acest an, avem aceasta nenorocire de pandemie, toata lumea este cu nervii la pamant, toata lumea incearca sa iasa bine din situatia asta si e foarte greu pentru acest gigant, care este Biserica Romana, sa se adapteze din mers.Trebuie sa tinem cont ca Biserica este cel mai mare "partid" din Romania, are cele mai mari averi din tara, are personal asemenea unei intreprinderi gigant - deci o dimensiune laica enorma, iar Daniel trebuie sa administreze toata aceasta mosie. Nu e lucrul cel mai simplu. Iar atunci cand se intampla un lucru si trebuie sa iesi cu un comunicat, la ce faci referire, la dimensiunea ei spirituala sau la faptul ca nu se face pelerinaj si ea are o gaura in buget si un deficit de imagine. Fara campania electorala si fara pandemie cele doua pelerinaje ar fi trecut neobservate, altfel au produs acest cocktail Molotov, campania, partidele, care vor sa ia puncte, sa iasa in fata, plus problema pandemiei, care si ea a devenit politizata.Altfel, tonul, cuvintele, atitudinea purtatorului de cuvant al Patriarhiei, aceasta vehementa, radicalism, vocabularul pe care-l foloseste nu are nimic de-a face cu credinta, cu limbajul care trebuie sa fie al unei biserici de impacare. Mai rau, nu cred ca s-au gandit ca aceasta declaratie ar putea fi politizata, cred ca Biserica si in principal Patriarhul Daniel gandesc in termenii unei foarte mari institutii ce nu accepta sa fie contestata. Care crede ca are tot timpul dreptate si care este cea mai mare "intreprindere" din Romania. Un fel de institutie mamut care are de-a face cu unul care are un chiosc. Si nu admite sa fie tratata asa cum a fost in iesirea lui CTP, care si el trebuia sa fie atent la sensibilitatile a milioane de crestini.Biserica este obligata prin statutul ei sa foloseasca un limbaj al iubirii, al tolerantei, nu are voie sa puna lemne pe foc. Liderii Bisericii raman in spatele provocarilor si schimbarilor din societate, vedem cum episod dupa episod dau rateuri, iar atunci la Colectiv a fost complet pe langa. A enervat pe toata lumea atitudinea Bisericii. S-a dovedit inadecvarea, si nici pana acum nu avem pentru acea situatie o explicatie, o scuza, o corectare, ca si cum Biserica nu greseste niciodata. Ea poate nu greseste, insa clericul da", este de parere politologul Stelian Tanase.Reamintim ca dupa tragedia de la Colectiv, Patriarhul Daniel a facut mai multe declaratii care au scandalizat opinia publica. Printre altele, el a declarat ca "Lumea sa vina la biserica, nu in club", iar atunci cand a fost intrebat de ce nu au venit preoti sa faca slujbe la locul tragediei de la Colectiv a avut un raspuns cel putin surprinzator: "Nu ne-a chemat nimeni". Ulterior, acesta si-a cerut scuze pentru respectivele declaratii. Theodor Paleologu , fost ministru al Culturii si mentor al scolii de educatie care-i poarta numele, a declarat ca cele cateva pozitii critice fata de restrictiile impuse de catre autoritati sunt opera unui curent marginal din randul clerului, personaje ce nici nu pot fi incadrate intr-un curent crestin, ci mai degraba o categorie de tacaniti. In opinia sa conducerea Bisericii greseste enorm cand nu incearca sa opreasca astfel de mesaje ce divizeaza institutia si o arunca in jocurile politice.Potrivit acestuia, in locul reactiei nervoase la articolul jurnalistului Cristian Tudor Popescu, Patriarhia ar fi trebuit mai degraba sa explice sensul declaratiilor Patriarhului referitoare la caderea comunismului."Daca ne uitam la atitudinea clerului in ultimul an vedem ca a existat o pozitie foarte rezonabila, prudenta. Tocmai de aceea nu am inteles foarte bine ce a vrut sa spuna Patriarhul cu acele prime declaratii, si e normal, noi, cei din societate, sa ne punem intrebari. Imi pare rau ca nu au existat niste explicatii pe aceasta tema si din partea BOR. Era de asteptat sa apara si o serie de atacuri, cele mai multe total nedrepte la adresa lui. Dar e normal, mai ales cand vezi un pasaj din asta care vorbeste despre caderea comunismului ca fiind cauzata de faptul ca a fost mutata racla Sf. Dumitru in alta biserica. E ciudat, pentru ca in primul rand e o copilarie, altele sunt cauzele caderii comunismului, si a fost normal sa ne intrebam la ce anume a facut aluzie. Poate ca nu a avut o intentie anume, dar era de asteptat sa vina cu niste explicatii. Apoi, raspunsul dl. Banescu, un om moderat, care nu mai are astfel de declaratii, cred ca pur si simplu a fost scos din sarite de ce a declarat CTP, pentru ca in mod evident se refera la el. E pacat sa vedem aceasta reactie nervoasa, cand am fi avut nevoie de o explicatie pentru ce a vrut sa spuna Patriarhul", a declarat acesta.In opinia fostului ministru al Culturii, ierarhia Bisericii greseste atunci cand nu-si foloseste autoritatea pentru a elimina "acest curent al tacanitilor", pe care-l numeste un cancer in sanul Bisericii."Societatea romaneasca nu are nevoie de multe ca sa se divizeze. Insa evident ca PSD-ul incearca sa profite, asa cum a facut-o de multe ori, si ar fi o greseala sa-i cante si lui Ciolacu "vrednic este". Nu este in interesul Bisericii sa intre in astfel de partizanate. Chiar daca pozitia Bisericii, per total in aceasta pandemie, a fost una rezonabila, acest lucru nu este suficient. Exista un curent complet aberant, nici macar nu-l putem numi ultra-ortodox, ca sa fii ultra-ortodox trebuie sa fii ortodox. Astia nu sunt ortodocsi, sunt pseudo-ortodocsi. Este o ideologie nici macar extremista. Nu are nicio noima. Tot felul de exaltati pe care-i vedem in tot felul de publicatii delirante. Greseala este ca ierarhia Bisericii ramane fara reactie si lasa sa se raspandeasca acest cancer care da metastaze efectiv. Este ceea ce am numit eu "a lunatic fringe" - o tendinta marginala de apucati si tacaniti. Sunt oameni care in numele crestinismului acuza, insulta, ponegresc la fiecare fraza si arunca cu minciuni si gunoi. Iar ierarhia sta cu mainile in san si nu pune capat acestei boli rusinoase din interiorul Bisericii. E de neinteles de ce nu extirpa odata aceasta tumoare. Ierarhia are totusi autoritate. Sa o foloseasca pentru a face curatenie", a mai spus acesta dand exemplu pozitia fostului purtator de cuvant al Bisericii Catolice, parintele Francisc Dobos.Acesta din urma a declarat joi, in cadrul unui interviu pentru Europa FM, ca a purta masca de protectia este un semn al iubirii fata de aproape. "A purta masca nu este despre mine, port masca din iubire fata de aproapele. Daca cumva ajung eu sa fiu purtator de virus, nu am o responsabilitate? Purtand masca, eu incerc sa-i protejez pe oamenii cu care intru in contact. Sa nu port masca si sa spun ca Dumnezeu ma protejeaza poate deveni de o aroganta spirituala destul de mare", a spus acesta din urma.