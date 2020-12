Camera a luat act de demisiile lui Marcel Ciolacu, Dan Barna si ale mai multor parlamentari PSD si USR, din functiile de deputati

"La cabinetul presedintelui Camerei Deputatilor au depus demisii din calitatea de deputat , incepand cu data de 18 decembrie 2020, urmatorii deputati: Dan Barna, Tudor Benga, Emanuel Ungureanu, Cristina Pruna, Bogdan Rodeanu, Iulian Bulai, Cristina Iurisniti, Silviu Dehelean, Ion Stelian, Mihai Botez, Silviu Nicolae Cernat, Cristian Seidler, Ciprian Necula, Ionut Mosteanu, Cosette Chichirau, Rares Tudor Pop, Emanuel Durus, Claudiu Nasui, Alexandru Ciurea, Dan Mihai Faraila, Catalin Drula, Marius Bodea. Au depus demisii din calitatea de deputat, incepand cu 19 decembrie, urmatorii deputati: Marcel Ciolacu, Alfred Simonis, Vasile Daniel Suciu, Nicusor Halici. Intreb daca cineva isi retrage demisia, va rog sa anuntati de la microfonul plenului Parlamentului sau de acasa. Staruiti in demisii, inteleg. In conformitate cu prevederile corespunzatoare ale articolului 7 din statut si ale dispozitiilor regulamentare, luam act de incetarea acestor mandate", a afirmat de la tribuna plenului vicepresedintele Camerei Deputatilor Carmen Mihalcescu.Alte doua demisii anuntate de vicepresedintele Camerei Deputatilor Carmen Mihalcescu sunt ale deputatilor PSD Nicolae Georgescu si Stefan Musoiu , ambele incepand cu data de 19 decembrie.Deputatul PNL Gabriel Andronache a intervenit in plen si a spus ca in cazul in care va fi luat act de aceste demisii, acesti deputati nu mai pot vota in plenul de marti al Camerei."Dupa regulament, in masura in care luati act astazi de aceste demisii, acesti colegi ai nostri nu mai pot vota astazi. Aceasta este realitatea", a declarat Andronache."Da, asa este, dar trebuie sa luam act. Asa ati cerut. Este ultima sedinta a plenului", a replicat Carmen Mihalcescu.La randul sau, deputatul USR Catalin Drula a precizat ca nu este astfel, pentru ca procedura este in doua parti, iar in plenul de marti este doar costatata intentia de a demisiona din functie a acestor deputati."Nu, este o procedura in doua parti. Prima este confirmarea intentiei si aceasta prin listarea numelor acum se constata. Niciunul dintre deputati, dupa veti vedea, nu isi retrage acea cerere. Data mentionata pentru demisie este data de 18 decembrie. Da, intr-adevar, dupa data de 18 decembrie nu ne putem exercita mandatul. Deci data de incheiere este data de 18 decembrie", a explicat Drula.Pe 23 noiembrie, presedintele Camerei Deputatilor Marcel Ciolacu a anuntat ca va demisiona din Parlament in ultima zi de mandat pentru a nu benefica de pensie speciala. Liderul PSD a precizat ca Guvernul condus atunci de fostul premier Ludovic Orban a ratat in acest an ocazia sa emita o ordonanta de urgenta pentru eliminarea pensiilor speciale, lucru care ar fi facut sa fie economisite cateva miliarde de lei, banii ce ar fi putut fi folositi in lupta cu pandemia de coronavirus sau pentru a pregati scolile astfel incat sa elevii sa poata continua procesul educational.Pe 24 noiembrie, presedintele USR Dan Barna, a anuntat ca toti parlamentarii formatiunii politice pe care o conduce vor demisiona din functie pentru a nu beneficia de pensii speciale. El a precizat ca o conditie pentru participarea la viitoarea guvernare o reprezinta abrogarea prevederilor privind pensiile speciale."Am decis sa ne asumam ca nu doar ca nu vom beneficia niciunul dintre noi de pensii speciale din aceasta legislatura, dar in egala masura este un obiectiv si o conditie pentru urmatoarea guvernare si pentru urmatoarea participare a USR-PLUS la guvernare abrogarea prevederilor privind pensiile speciale", a spus Barna.CITESTE SI: De ce a renuntat Dan Barna la pretentia pentru sefia Camerei Deputatilor. Analist politic: "Are o problema daca functia nu ajunge la Ludovic Orban"