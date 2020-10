Ce spune Marcel Ciolacu despre candidatura Laurei Vicol, avocata fugarilor Alina Bica si Daniel Dragomir, pe lista PSD Dolj pentru Camera Deputatilor

Intrebat ce parere are despre candidatura Laurei Vicol, Ciolacu a raspuns ca "am luat act, nu o cunosc pe doamna Laura Vicol. Nu am auzit sa fie nici corupta, nici neprofesionista. Am inteles ca sunt probleme ca a avut anumiti clienti, ca si avocat. Daca dumneavoastra luati un interviu unui criminal inseamna ca nu mai aveti dreptul sa aveti viata politica? O sa o analizam impreuna cu colegii mei din cadrul Consiliului Politic National"."Din punct de vedere al criteriilor principale de profesionalism, nu are niciun dosar penal, nu e implicata in nicio ancheta penala. Nu cred ca este vreo problema. Sunt sigur ca maine o sa va spunem decizia partidului", a mai spus liderul PSD.Vicol a fost acuzata in trecut de DNA de mai multe infractiuni , dar declarata nevinovata de Inalta Curte de Casatie si Justitie.Alina Bica nu e singurul nume cunoscut aflat pe lista clientilor Laurei Vicol. Pe ea s-au mai numarat si interlopul Marius Alecu, zis Bebino, unul dintre liderii Clanului Sportivilor, dar si fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, condamnat la 3 ani si 10 luni de inchisoare si fugit intre timp din tara, mai precizeaza Libertatea.