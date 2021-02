Ciocniri puternice intre Ciolacu si Citu. Liderul PSD, raspuns aspru dupa atacurile venite din partea premierului: "Vrei sa dai telefoane, Citule?"

In cadrul unei conferinte de presa de sambata, organizata dupa vizita la Bruxelles , Florin Citu a acuzat PSD de "dezmat" cu bani publici, facut in perioada guvernarii 2017 - 2019, precizand ca actualul Executiv nu va continua politicile "populiste" ale social-democratilor. "Asteptam de la tovarasiul Ciolacu sa ma sune sa discutam despre buget. Tovarase Ciolacu, cand ai timp, da-mi un telefon!", a transmis Citu. Replica liderului PSD a venit imediat, pe pagina de Facebook a lui Marcel Ciolacu."Citu si-a luat palme peste ochi la Bruxelles si isi varsa frustrarile pe toata lumea in tara.Vrei sa dai telefoane, Citule?! Hai pune mana pe telefon si formeaza:- La milioanele de angajati carora le-ai dat 2 lei pe zi la salariul minim;- La milioanele de copii pe care i-ai mintit cu nesimtire ca le cresti alocatiile,- La milioanele de pensionari de care ti-ai batut joc "electoral" ca le cresti pensiile;- La sutele de mii de fermieri loviti de seceta carora nu le-ai mai dat nicio despagubire;- La zecile de mii de antreprenori care si-au inchis afacerile asteptand la nesfarsit banii promisi pe care voi i-ati FURAT,Ai vreo 10 milioane de telefoane de dat! 10 milioane de romani pe care i-ai nenorocit, Citule!Si la sfarsit, da-ti demisia! Scuteste-ne de ratoiala asta adolescentina!"