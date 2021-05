Ciolacu, acuze aduse lui Citu si Barna privind PNRR: "V-ati batut joc. De asta ati fost refuzat de doua ori de Comisia Europeana" VIDEO

"Nu ati mai avut unde sa fugiti. Afara fermierii va asteapta sa le spuneti de ce agricultura primeste 0 euro prin PNRR in timp ce firmele de consultanta primesc 2 miliarde. Luati-l si pe domnul Orban si spuneti-le oamenilor de ce nici pana acum nu le-ati dat oamenilor subventiile pentru seceta de anul trecut. De ce romanii mananca 70% produse de import. Domnule Citu, haideti cu curaj, sa nu mai fugiti iar, daca doriti sa coborati la fermieri, pot solicita o pauza. Este o mare rusine ca a fost nevoie de insistentele PSD, a partenerilor sociali si europeni ca sa veniti azi in Parlament. Pana in ultima clipa ati vrut sa ascundeti romanilor adevarul din PNRR. Nici macar azi, inainte cu cateva zile de termenul limita, nu ati facut public planul", a sustinut Marcel Ciolacu in plenul Parlamentului.Liderul social-democrat a acuzat apoi coalitia "jmenului" ca a vrut sa "deturneze" planul pentru "clientela" de partid "Ma uit la parlamentarii PNL UDMR . Dvs. ati vazut acest plan? Stiti ce contine? Daca stie vreunul dintre dvs il invit in dialog. Stiti ce sustineti in acest plan? Domnule Orban, dvs ati vazut acest plan? L-ati citit? Stimati colegi, acesta coalitie a jmenului a vrut sa deturneze un plan al Europei catre clientela de partid si firmele sale de consultanta.Domnule Barna, cate firme aveti in asteptare la proiectele din PNRR? Tot ce PSD v-a cerut a fost transparenta, descentralizare si sprijin complet pentru firmele romanesti. V-am cerut proiecte de care sa beneficieze romanii din toate regiunile tarii. V-am cerut mecanisme ce control impreuna cu partenerii sociali. Pentru toate astea v-am dat toate solutiile necesare", a adaugat presedintele PSDMihai Ciolacu a adaugat apoi ca guvernarea "si-a batut joc" de PNRR, si ca ministrii sai sunt "subiect de bancuri" in cancelariile europene."V-ati batut joc. De asta ati fost refuzat de doua ori de Comisia Europeana. De asta veti fi ultimul Guvern din UE care va depune acest plan. Nu stiu daca ati aflat, dar unii din ministrii dvs au inceput sa fie subiect de bancuri prin cencelariile europene. Comisia Europeana va trateaza ca pe un elev repetent pe care il trimite acasa sa mai invete carte. In toate planurile, fiecare tara a venit cu o viziune clara.Va place sa va credeti ca sunteti apostolii transparentei, dar sunteti niste trompete ale austeritatii. Niste mincinosi. Cine v-a cerut sa inghetati pensiile si salariile pentru cinci ani? Cine v-a cerut sa cresteti taxele locale? Sa mariti impozitele pentru firmele romanesti?", a mai afirmat liderul social-democrat.