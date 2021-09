Ciolacu anunță că PSD va susține moțiunea depusă de USR și AUR: „Toți colegii mei, 157, votează această moțiune”

"Vă spun aici în premier ă. Să depună USR și AUR moțiunea, iar PSD votează și pică guvernul. Să semneze ei împreună moțiunea să o depună în Parlament și toți colegii mei, 157, vor vota”, a afirmat președintele PSD în emisiune la România TV.Anterior, liderul PSD l-a criticat pe președintele Klaus Iohannis pe care îl numește „autorul moral” al scandalului din interiorul coaliției de guvernare. Totodată, acesta a subliniat că reprezentanţii USR PLUS "nu se folosesc de PSD ca să îşi negocieze ei nemerniciile lor din Guvern şi funcţiile lor"."Cine este autorul moral? Domnul preşedinte Klaus Iohannis . Asta înseamnă să strângi nişte perdanţi şi să îi pui să facă un guvern , fără niciun principiu la bază, decât nevoia lor de ciolan. Acum avem un bâlci şi s-a ajuns la această situaţie. Nu există nicio moţiune de cenzură. Am văzut moţiunea de la USR, e o bătaie de joc, invocă protocolul lor din coaliţie. E bătaie de joc. Unica moţiune din acest moment e cea a PSD. USR au o hârtie în care vorbesc de protocolul lor, iar AUR au nişte hârtii pe care le flutură prin Parlament”, a declarat Marcel Ciolacu, la România TV, joi seara.Liderul PSD a precizat că este dispus să negocieze textul moţiunii social-democraţilor cu cei care semnează."Ei vor să cadă acest Guvern. Eu am comunicat clar, din acest moment acesta este textul, cine doreşte să semneze această moţiune, noi suntem dispuşi să negociem textul. De ce vorbim de moţiune? USR e la putere sau în opoziţie, că nu m-am lămurit. Ei vor să se folosească de PSD? Nu merge! Nu vă miroase a infracţiune, şantaj, cu ce fac cu Guvernul României? Şantajezi ce bani primeşti pe la ministere? Acest Guvern trebuia să plece când a apărut că a fost condamnat Cîţu prin America. Barna şi cu Cioloş nu sunt ei promotorii Fără penali în funcţii publice? Ei trebuia să spună: pleacă, dom-le, că eşti penal. I-a păcălit pe români, i-a minţit pe români, să ne voteze că facem o ţară fără penali, facem o ţară ca afară. Ce au făcut? Ce reforme au făcut? Avem pensii speciale . De ce nu au dat ordonanţe? Au premier penal? Ştiţi ce s-a vorbit când se spunea de domnul Cîţu că e penal? E o problemă internă a PNL (...) Dacă sunteţi în opoziţie şi semnaţi şi iniţiaţi o moţiune, trebuie să vă daţi demisia din Parlament. Nu şi-o dau! Bun, negociem textul, semnăm moţiunea”, a susţinut Ciolacu.Preşedintele social-democrat a mai declarat că PSD are nevoie de 234 de voturi pentru propria moţiune pe care o va depune când va aduna numărul necesar de voturi."234 de voturi e nevoie şi avem 157. Eu nu depun moţiunea dacă nu am 234 de semnături. Nu se folosesc de PSD ca să îşi negocieze ei nemerniciile lor din Guvern şi funcţiile lor. Sunt 234 de semnături, am mers la Parlament, am depus moţiunea şi a picat Guvernul. Propritatea zero nu a PSD, a românilor este ca Guvernul Cîţu să plece şi trebuia să îi ceară demisia cel care l-a pus, domnul Iohannis”, a mai declarat Ciolacu.