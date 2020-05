Ciolacu anunta ca va candida la congresul PSD si spune ca a invatat din greselile USR

Ziare.

"Marea majoritate a colegilor mei au sustinut ca trebuie organizat un congres. Acum, trebuie sa intelegem si sa vedem si sa invatam din greseli. Am vazut ce a insemnat un Congres la USR cu o luna inainte de alegerile prezidentiale, si ce voci interne si ce deranj intern a fost. Consider ca trebuie facut cat mai repede un congres, imediat dupa terminarea starii de alerta. (...) Da, voi candida la congres", a spus Marcel Cioalcu, la TVR 1.Acesta a precizat ca va candida cu un proiect politic si alaturi de o echipa. Presedintele interimar a vorbit si despre criticile care i s-au adus chiar din interiorul partidului."Lupta politica este atat in exterior, cat si in interior. In acest moment, eu sunt presedinte interimar. Ce nu inteleg anumiti colegi de-ai mei e ca acesta este jocul pe care Iohannis si PNL si-l doresc. Nu poti sa subrezesti un partid numai din atacuri externe, iti trebuie si un scenariu intern", a spus Ciolacu.Fostul secretar general al PSD, Codrin Stefanescu, e nemultumit de actuala conducere a PSD, care "alunga vocile puternice" din partid. El spune ca numele sau, dar si ale altor lideri vocali precum Liviu Dragnea , Olguta Vasilescu, Serban Nicolae sunt interzise."In ultima vreme suntem criticati tocmai cei care au crezut in noi si ne-au votat! Si au dreptate, asta-i clar! Limpede ca lumina zilei. Se vede din spatiu ca PSD a devenit o penibila anexa a PNL si a lui Iohannis. Ca suntem timizi si speriati sa nu ne suparam sefii din umbra! Ca ne delimitam, la ordin, de toate mesaje din trecut!", a scris Codrin Stefanescu, luni, pe Facebook