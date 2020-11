Ciolacu: Ar fi cea mai mare greseala ca aceasta tragedie sa fie politizata. Toate fortele politice trebuie sa semneze acest pact pentru sanatate

"Cred ca in acest moment, daca dorim sa depasim aceasta criza sanitara, categoric trebuie facut un pact intre formatiunile politice, un pact pentru sanatate, un pact pe viata. Tot sistemul sanitar e supraaglomerat si oriunde in tara in acest moment se poate intampla tragedia de la Piatra Neamt, pentru ca toata lumea incearca sa salveze vieti, toata lumea improvizeaza ca sa puna mai multe paturi la ATI", a declarat Marcel Ciolacu, intrebat duminica la Antena 3 daca Guvernul ar trebui sa demisioneze dupa ceea ce s-a intamplat la SJU Neamt.Liderul social-democratilor a adaugat ca "nu ai dreptul, chiar din functia de premier, sa dai elemente din ancheta ". "Trebuie sa astepti solutia data de procurori. Am inteles ca incendiul nu a fost in zona unde se faceau lucrari pentru a fi instalate mai multe paturi", a mai spus Ciolacu. El a precizat ca politicienii nu ar trebui sa raspunda cu o incrancenare politica, dupa incendiul de la spitalul din Piatra Neamt."Categoric ca politicul se va implica, dar ar fi cea mai mare greseala in acest moment ca aceasta tragedie sa fie politizata, mai ales dupa ce a facut acel doctor erou. Noi politicienii sa raspundem acum cu o incrancenare politica ar fi cea mai mare greseala. Cred ca emomentul unui pact, de stabilire a unui buget, cum am stabilit pe Aparare. Cred ca e un moment in care toate fortele politice sa se uneasca si sa semneze acest pact, indiferent de patronaj, patronajul presedintelui, si sa stim ce buget va fi alocat sanatatii, fiindca altfel nu vom inainta", a conchis presedintele PSD.