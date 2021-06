Raspunsul agresiv al lui Marcel Ciolacu dupa ce Cristian Ghinea l-a provocat la un pariu "cu demisia pe masa": "Esti un dezastru! Zero! Pleaca acasa!"

Pariu cu demisia

"Cand toata lumea iti spune ca esti un dezastru national, tu inca mai ai tupeu sa scrii baliverne pe Facebook?", a reactionat liderul social-democrat la o provocare lansata de Ghinea Marcel Ciolacu l-a atacat pe Cristian Ghinea, despre care spune ca "scrie baliverne pe Facebook", si il acuza ca "minte nonsalant" la televizor vizavi de PNRR "Ghinea n-a convins pe nimeni cu inteligenta sa, dar i-a zapacit pe toti cu tampeniile sale.Ce demisii ceri tu, Cristian?! N-ai plecat? Inca mai esti in Guvernul Romaniei?! Cand toata lumea iti spune ca esti un dezastru national, tu inca mai ai tupeu sa scrii baliverne pe Facebook?! Cristian, Comisia Europeana a avut timp - in doar 4 ZILE! - sa-ti citeasca PNRR-ul. Da, cel pe care tu l-ai trimis la Bruxelles. FARA SA-L CITESTI! Au citit si s-au crucit!Cristian, nu ti-a fost rusine sa iesi la televizor, acum doua zile, si sa minti nonsalant ca totul e ok, desi stiai foarte bine ce observatii devastatoare ai primit de la Comisia Europeana?", a scris Marcel Ciolacu vineri, 11 iunie, pe Facebook.Liderul PSD a lansat apoi mai multe cuvinte dure la adresa ministrului si a dat de inteles ca nu vrea sa participe la pariu."Cristian, TU esti un dezastru! ZERO! Cum sa iti spun in "penerereza" ca sa intelegi si tu: PLEACA ACASA!!!! PS: Daca parlamentarii PNL si UDMR nu voteaza motiunea simpla pe care am depus-o impotriva lui Ghinea, atunci vor raspunde in solidar cu acest ministru ZERO care si-a dorit ca miliardele din PNRR sa se duca la firmele de consultanta si clientii sai politici!", a conchis Marcel Ciolacu.Reactia acestuia vine dupa ce Cristian Ghinea a lansat un pariu "cu demisia pe masa" pentru liderul PSD Marcel Ciolacu, pe care il acuza ca a emis a patra oara stirea falsa cum ca PNRR ar fi fost respins de catre Comisia Europeana."Daca PNRR nu va fi aprobat de catre Comisia Europeana, eu imi dau demisia. Daca va fi aprobat de catre Comisie, tu iti dai demisia din functia de presedinte PSD", l-a provocat Ghinea pe Ciolacu.Reactia lui Cristian Ghinea vine dupa ce joi seara, 10 iunie, liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca Comisia Europeana "pur si simplu a pulverizat PNRR. Am spus de la inceput ca banii au destinatie catre firmele de consultanta politica ale lor. Am adus documente cu cine a creat acest PNRR, sunt companii straine (...) Cred ca le-a sarit pixul din mana la Comisie cand au citit aceste gogomanii! Unde e Romania educata a lui Iohannis? E facuta praf, o rusine", a declarat liderul PSD intr-o emisiune la Antena 3.