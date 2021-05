Marcel Ciolacu il ataca din nou pe premierul Romaniei: "Preturile au luat-o razna in timp ce Citu se viseaza iar pe calul alb al cresterii economice"

Social-democratul da drept exemplu facturi la energia electrica, pretul combustibilului sau al alimentelor de larg consum, care au inregistrat majorari in ultima perioada."Preturile au luat-o razna in timp ce Citu se viseaza iar pe calul alb al cresterii economice! Istorica este doar prabusirea galopanta a puterii de cumparare a romanilor. Facturi la energie cu 17% mai mari, combustibil cu 9% mai scump si preturi pana la cer la alimentele de baza. Plus o inflatie de peste 3% care a facut franjuri veniturile si asa inghetate de premierul Citu. Asta e realitatea", a scris Marcel Ciolacu pe Facebook Acesta apreciaza ca "ce este de retinut din comunicatul INS este doar ca, dupa un an de pandemie, economia Romaniei este sub primul trimestru din 2020, cand a fost lockdown"."Halal performanta, Citu", a mai scirs liderul PSD.Produsul Intern Brut al Romaniei a crescut, in termeni reali, in primul trimestru al anului cu 2,8%, fata de trimestrul IV din 2020, iar fata de acelasi trimestru din anul 2020 a scazut cu 0,2% pe seria bruta si nu a inregistrat nici o modificare pe seria ajustata sezonier, potrivit estimarilor "semnal" anuntate marti, 18 mai, de Institutul National de Statistica (INS).Premierul Florin Citu afirma, marti dimineata, ca Romania are cea mai rapida revenire economica din istorie ca raspuns la cea mai mare criza economica din ultima suta de ani.