Ciolacu, despre campania de vaccinare: Oamenii nu mai au incredere. Au facut videoclipuri - Citu, alias Brad Pitt, Turcan se credea Sophia Loren

Marcel Ciolacu a vorbit, luni seara, la Antena 3, despre esecul campaniei de vaccinare si considera ca "oamenii nu mai au incredere"."Daca tu nu stii sa faci un parteneriat cu romanii, cu autoritatile locale, sa cobori la ei, sa le explici. Ce au facut? Videoclipuri. Citu, alias Brad Pitt, Turcan se credea Sophia Loren si Oros Belmondo. Ce efecte sa aiba un videoclip cu ei. Aici trebuiau sa vina toti oamenii de cultura, profesorii sa explice, trebuia o chestie concentrata, nu oamenii politici", afirma Marcel Ciolacu.Potrivit CNCAV, 20.040 persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore , din care 16.810 au primit prima doza.Guvernul a lansat o campanie de informare despre vaccinare, in cadrul careia mai multi oameni politici, dar si medici, profesori si alte categorii profesionale explica, in clipuri video, ce contine vaccinul pentru ei. Premierul Florin Citu l-a criticat in repetate randuri pe Marcel Ciolacu pentru faptul ca nu a promovat in mod deschis campania de vaccinare a autoritatilor. Dintre liderii PSD doar medicul Alexandru Rafila s-a implicat deschis, acesta participand si la unul din maratoanele de vaccinare.