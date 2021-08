Marcel Ciolacu, despre scandalul Cîțu: „Un infractor internațional. Vrea să stea pe scaunul Brătienilor pentru că a făcut puşcărie pentru că e beţiv?”

Premierul a recunoscut incidentul din SUA

"Este (...) evident faptul că noi avem o lege foarte clară în care nu poţi să fii membru al Guvernului României atâta timp cât ai săvârşit o infracţiune. În lege nu specifică când ai săvârşit infracţiunea – la tinereţe sau la bătrâneţe. Mai ridicol mi se pare ce fac unii lideri ai Partidului Naţional Liberal care aruncă în derizoriu această infracţiune. Vreau să vă reamintesc că suntem pe primul loc în Europa la accidente produse din cauza alcoolului şi la decese în rândul copiilor ucişi de şoferi beţi. Declaraţiile făcute de anumiţi lideri ai Partidului Naţional Liberal spun că este normal să conduci beat. Dar cel mai grav este că domnul Cîţu a săvârşit o infracţiune, preşedintele nu poate să-l demită, dar preşedintele României poate să-i ceară demisia. De 48 de ore preşedintele României se face că nu vede legea şi nu cere demisia primului ministru”, a declarat Marcel Ciolacu, joi seară, într-o intervenţie telefonică la B1 Tv.El a susţinut că "domnul Cioloş şi domnul Barna au dispărut deodată, fără penali în funcţii publice”.Ciolacu consideră că "din documentele din Statele Unite este evident că este încadrat la infracţiune şi a şi făcut două zile de puşcărie pentru această infracţiune".Liderul PSD l-a catalogat pe Cîţu drept "un infractor internaţional, pentru că săvârşit infracţiunea în alt stat decât în cel în care are cetăţenie” şi l-a acuzat pe premier că "a tăinuit o infracţiune”."Preşedintele României nu cunoştea aceste detalii? Preşedintele României desemnează un prim ministru fără să aibă toate detaliile? Vechii lideri ai PNL au făcut puşcărie parcă pentru valorile liberale, pentru principii. Cîţu vrea să stea pe scaunul Brătienilor pentru că a făcut puşcărie pentru că e beţiv?”, a afirmat Marcel Ciolacu."Nu ai dreptul la acces la informaţii clasificate cât timp eşti infractor. Nu o ştie domnul Iohannis? (...) Unde este preşedintele României care cerea de trei ori pe zi fără penali în funcţii publice?”, a mai spus Ciolacu. Premierul Florin Cîţu a precizat, miercuri, întrebat dacă în trecut a fost închis două zile în SUA şi a plătit o amendă, că a făcut o greşeală în urmă cu 20 de ani, dar este interesant că informaţia apare de abia acum când are loc competiţia internă a PNL.”Acum 20 de ani, a fost vorba de DUI, este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenţie, am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL”, a declarat Florin Cîţu.Răspunzând unei întrebări, prim-ministrul a precizat că el a condus maşina după ce a consumat alcool ”Eu am condus, a fost o greşeală, am condus, am plătit foarte scump, a trebuit să-mi vând maşina, să merg un an de zile pe jos. Nu e un motiv pentru care să te mândreşti”, a mai afirmat Cîţu.Acesta a mai spus că a fost vorba despre o contravenţie.Preşedintele PNL Ludovic Orban nu ştia despre faptul că Florin Cîţu a condus sub influenţa alcoolului în SUA, nefiind informat în acest sens de către premier, au precizat, miercuri, surse apropiate liderul liberalilor, pentru News.ro. Potrivit acestora, Orban nu doreşte ca acest episod să devină subiect în campania internă din partid. Liderii USR PLUS s-au arătat revoltaţi de faptul că premierul Florin Cîţu a făcut închisoare în SUA, după ce s-a urcat la volan în stare de ebrietate. Conducerea USR PLUS consideră că preşedintele Klaus Iohannis a avut cunoştinţă de trecutul tumultuos al premierului.