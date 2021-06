Marcel Ciolacu, acuze pentru Citu si Barna pe tema PNRR: Singura lor grija e transformarea PNRR in vitelul de aur al baronetului si clientelei de partid

"Cresterea varstei de pensionare, inghetarea veniturilor - salarii, pensii, alocatii, pe scurt #austeritate. Atat a mai ramas din povestile cu investitii "wow", de zeci de miliarde de euro, promise prin PNRR, de presedintele Iohannis si Guvernul Sau de incapabili! Saracirea romanilor si scaderea nivelului lor de trai, sub forma asa-ziselor "reforme" sunt singurele certitudini din planul pe care Guvernul de dreapta l-a trimis la Bruxelles", a sustinut Ciolacu, miercuri, intr-o postare pe Facebook El a afirmat ca romanii trebuie sa stie ca Romania va imprumuta "15 miliarde de euro doar pentru a hrani prietenii, firmele de consultanta si membrii de partid care vor vota in congresele PNL si USR "."Dezvoltarea Romaniei, reducerea decalajelor, cresterea nivelului de trai al romanilor, educatia, sanatatea, infrastructura, agricultura si firmele romanesti mai pot astepta. Citu si Barna au de castigat niste alegeri interne si singura lor grija a fost transformarea PNRR-ul in vitelul de aur al baronetului si clientelei lor de partid. Dupa ei, potopul!", a incheiat Ciolacu.