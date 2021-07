Ciolacu, critici pentru Cîțu și Orban: Doi clovni. Se folosesc de banii românilor pentru a-i oferi drept mită la alegerile din PNL

Liderul social-democrat spune despre Cîțu și Orban că în curs electorala din interiorul PNL se folosesc de mecanisme „ilegale” și „total imorale”, acuzându-i pe cei doi că „se folosesc de banii românilor” pentru a-și face campanie în partid "A început mita. Ei confundă şi banii mei, şi ai dvs., până la urmă, banii românilor, ei confundă aceşti bani cu bani pe care să-i folosească într-o luptă electorală din interiorul PNL-ului. E evident că este şi ilegal, este şi abuziv şi total imoral să faci aşa ceva. Eram obişnuiţi de la domnul Orban care a folosit anumite rectificări bugetare sau hotărâri de guvern să aloce bani primarilor PNL ca mită pentru a obţine voturile românilor. Acuma, trecem la next level. Premierul Cîţu care se luptă cu domnul Orban foloseşte banii românilor pentru a cumpăra voturile de la delegaţii de la Congres. Noi realizăm în ce penibilitate ne-au adus aceşti doi... Parcă sunt clovni, când îi vezi cu bodyguarzi la şedinţe, se stropesc cu apă…”, a declarat Marcel Ciolacu, marți seară, într-o intervenție la RomâniaTv.El l-a criticat din nou pe preşedintele Klaus Iohannis despre care susţine că a dorit să aibă „Guvernul său”.„Eu nu înţeleg de ce nu intervine şi nu spune: am greşit şi nu se mai poate continua aşa", a adăugat Ciolacu, referindu-se la şeful statului.Premierul Florin Cîţu a afirmat, luni, la întâlnirea cu primarii de municipii, că are nevoie e implicarea tuturor primarilor şi preşedinţilor de consilii judeţene pentru atragerea banilor din PNRR şi a celorlalte fonduri europene. Totodată, şeful Guvernului a transmis că rectificarea bugetară nu va fi făcută la partid, pe criterii politice.