Ciolacu: De Ziua Nationala, ar trebui sa ne bucuram de tot ce este romanesc. Aceasta pandemie, extrem de prost gestionata, ne-a furat toate aceste bucurii

"De Ziua Nationala, ar trebui sa ne onoram istoria, eroii si progresul nostru ca natiune. De Ziua Nationala, ar trebui sa ne bucuram de tot ce este romanesc! De bucatele noastre. De traditiile noastre. De familie si prieteni. Anul acesta, din pacate, aceasta pandemie, extrem de prost gestionata, ne-a furat toate aceste bucurii", a scris Marcel Ciolacu, marti, pe Facebook Presedintele Camerei Deputatilor, considera ca, de 1 Decembrie, "e timpul sa ne amintim de curajul inaintasilor nostri de a construi Romania"."Curajul lor inseamna ca azi sa continuam sa luptam pentru ceea ce este corect! Sa luptam pentru ca natiunea noastra sa treaca mai repede peste aceste momente dificile! Ca romani, suntem chemati sa ne aparam, cu totii, tara din nou! Impreuna, sa ne aparam tara de un dusman invizibil, cu care s-au luptat prea putin si prea haotic pana acum. Cu totii, putem indrepta natiunea noastra in directia cea buna", a mai scris Ciolacu in mesajul de Ziua Nationala.In finalul mesajului, Ciolacu afirma ca are solutiile necesare pentru a indrepta Romania in directia cea buna."Stim cum. Avem solutiile! Si avem si dorinta de a ne uni din nou in jurul unui singur scop. Impreuna, putem sa ne salvam ca o natiune puternica! La multi ani, romani! La multi ani, Romania", a mai afirmat Ciolacu.