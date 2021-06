Ciolacu, despre schimbarea de catre Citu a inspectorului din Braila care il sustine pe Orban: "Va dati seama unde a ajuns aceasta cretinitate in PNL"

"Va dati seama unde a ajuns aceasta cretinitate in Partidul National Liberal! Noi nu mai vorbim acuma ca au venit si-i schimba pe PSD-isti. Se schimba intre ei", a afirmat Ciolacu in acest context "Am vazut ca comenta astazi, pe la Braila, ca inspectorul general al invatamantului a fost inlocuit de catre domnul Citu pentru ca ar tine cu Orban. Va dati seama unde a ajuns aceasta cretinitate in Partidul National Liberal! Noi nu mai vorbim acuma ca au venit si-i schimba pe PSD-isti. Se schimba intre ei. Eu stiu ca domnul Iohannis a fost inspector general. Deci daca domnul Iohannis nu ar fi tinut cu Citu, cum face acum, ar fi tinut cu Orban, Citu l-ar fi schimbat din functie. Poate domnul Iohannis se trezeste totusi si vede ce face guvernul sau si intervine", a afirmat Ciolacu. Ludovic Orban a vorbit. duminica dupa amiaza, intr-o conferinta de presa la Piatra Neamt, despre situatia de la Braila, unde inspectorul scolar general a fost demis, in conditiile in care acesta era "sustinator declarat" al sau pentru presedintia PNL si detinea functia de presedinte al organizatiei municipale a PNL."A fost demis fara niciun fel de motiv, probabil la cererea celui care e presedinte interimar. (...) A fost demis de doua ori de catre PSD, de fiecare data a castigat in instanta si a fost repus in functie prin decizia instantei, demiterea unui astfel de coleg reprezinta, dupa opinia mea, un lucru care nu poate fi acceptat. Pentru simplul fapt ca este sustinatorul meu. Fara sa existe niciun motiv imputabil pentru decizie, sa fie inlocuit cu altcineva care a fost inspector general adjunct din partea ALDE si care a candidat din partea PMP la Consiliul municipal Braila, iar mi s-a parut o chestiune care nu are nicio legatura cu ceea ce inseamna un management corect la nivelul sistemului educatiei.(...) Cred ca nu trebuie sa existe legatura intre ierarhia administrativa si Partidul National Liberal, ca organism politic", a afirmat liderul liberal.