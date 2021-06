Marcel Ciolacu: Nu cred ca este o catastrofa ca in Romania, dupa 30 de ani, sa avem si alegeri anticipate

Liderul social-democratilor a reiterat faptul ca PSD este cel mai mare partid din Romania, care, mai mult, a si castigat alegerile parlamentare din 2020, dar le-a fost luat dreptul de a desemna premierul."Ma vedeti, cumva, pe mine, pe Paul Stanescu Sorin Grindeanu ca vom sustine vreodata sa ramana doamna Turcan, domnul Citu, intr-un guvern minoritar? Eu va spun ca nu. Cand avem o Romanie normala - asa a promis-o domnul Iohannis - si incalci spiritul Constitutiei si iei dreptul celor care au castigat alegerile de a face propunerea de prim-ministru, trebuie sa-ti asumi si consecintele. Nu cred ca este o catastrofa, pentru prima oara in Romania, dupa 30 de ani, sa avem si alegeri anticipate. Sunt in Bulgaria (anticipate - n.r.). Oricum, PNRR trebuie renegociat, sunt o multime de ordonante de urgenta care trebuie aduse in Parlament si modificate", a afirmat Marcel Ciolacu, intr-o conferinta de presa.Liderul PSD a mai adaugat ca formatiunea sa nu este angrenata intr-un joc politic care priveste alt partid, referindu-se la PNL."Pe noi ne intereseaza soarta romanilor. Nu ne intereseaza nici cine va castiga sefia PNL, pentru ca oricare dintre ei ( Ludovic Orban sau Florin Citu - n.r.) castiga, este la fel de daunator pentru Romania si fiecare si-a demonstrat capacitatea administrativa, pentru ca unul dintre ei este premier , iar celalalt a fost premier si vedeti ce se intampla. (...) Nu suntem ipocriti, ne asumam trecutul, importanta este capacitatea noastra de a schimba viitorul, dar nu o putem face singuri decat impreuna cu romanii", a mentionat Ciolacu.