Ciolacu, despre asasinatul de la Arad: S-a creat un precedent. Vorbim de crima organizata

"S-a creat un precedent, in Romania nu s-au mai intamplat astfel de lucruri, este clar ca acolo vorbim de crima organizata. (...) Domnul ministru de la Interne, s-au mai intamplat niste evenimente in perioada domniei sale, ar fi cazul sa inceapa sa conduca acel minister si sa-si faca datoria, daca poate. Daca nu poate, sa plece acasa. Pe timp de pace cel mai important minister este Ministerul de Interne", a afirmat Marcel Ciolacu, marti seara, la Romania Tv.Conform acestuia, "marea problema este precedentul", Ciolacu considerand ca, "daca nu se actioneaza imediat, vor mai fi astfel de cazuri"."Daca tu nu actionezi in timp rapid sa descurajezi astfel de lucruri... acolo nu neaparat cine a pus bomba... acolo clar e un grup organizat, acolo trebuie sa intri cu toate fortele, sa vezi: ce se intampla acolo? E contrabanda , e evaziune, se vand droguri , se tranziteaza carne vie? Nu arunci un om in aer pentru trei lei. Trebuiau descinderi in Arad facute la sute de persoane", a adaugat Ciolacu.El a sustinut ca pana acum ar fi trebuit implicate "toate fortele statului roman" in ancheta crimei de la Arad Citeste si: Atentatul cu bomba de la Arad: suspectul ar putea fi din spatiul ex-sovietic Omul de afaceri aradean Ioan Crisan a murit, sambata, dupa ce masina in care se afla a explodat in parcarea unui supermarket din Arad.Procurorul care conduce ancheta in cazul asasinarii omului de afaceri aradean Ioan Crisan a dispus efectuarea mai multor expertize si constatari criminalistice, a anuntat, luni, Parchetul General. Ancheta vizeaza infractiunea de omor calificat cu premeditare, incadrarea initiala fiind cea de omor.