Ciolacu: Este exclus ca PSD sa sustina vreun guvern minoritar PNL. Sub nicio forma

"Nici nu ma intereseaza cine o sa fie sef la PNL. M-ar fi interesat, totusi, ca Romania sa arate altfel si altele sa fie prioritatile, macar ale Guvernului Romaniei sau ale presedintelui Camerei Deputatilor. Este exclus ca PSD-ul sa faca guvern cu Partidul National Liberal. Domnul Orban a zis ca partidul care castiga alegerile trebuie sa propuna primul ministru. Pe urma s-a razgandit, cel care pierde alegerile trebuie sa-si dea demisia. Si-a dat demisia de la Guvern, de parca Guvernul conta, nu partidul. Eu va reamintesc ca este un domn la Cotroceni, domnul Iohannis, care si-a dorit guvernul sau. Sa gestioneze guvernul sau.Nu ma intereseaza nici se intampla in coalitie - au transformat Guvernul Romaniei in guvern de coalitie, acuma l-au transformat in pusculita politica pentru alegeri interne, ba ca-s la USR , ba ca-s la PNL. Daca dumneavoastra credeti ca eu, Marcel Ciolacu, o sa le cer colegilor mei sa intram intr-o asemenea aventura cu astfel de oameni, va inselati amarnic. Este exclus ca Partidul Social Democrat sa sustina vreun guvern minoritar PNL, ca sa se inteleaga foarte clar, sau sa intre la guvernare cu Partidul National Liberal. Sub nicio forma. Exista si alte instrumente democratice", a afirmat Marcel Ciolacu, marti seara, la Romania Tv.El a spus ca un astfel de instrument il reprezinta alegerile anticipate.Ciolacu i-a catalogat pe membrii actualei coalitii de guvernare drept "mai mult decat hoti".