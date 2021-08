Ciolacu: „Dacă mi se va face vreun dosar penal, în acel moment eu am plecat de la conducerea partidului”. Ce spune despre sursa dezvăluirilor legate de Florin Cîțu

Ce spune despre sursa dezvăluirilor despre Cîțu

"Nu-mi e frică de absolut nimic. Dacă găseşte cineva ceva, totuşi... E o vorbă pe care ar trebui să o reţinem cu toţii: să nu-ţi fie frică de ceea ce ai făcut, să-ţi fie frică de ceea ce se poate inventa despre tine, voi face pasul în aceeaşi secundă. Sunt şi alţi colegi în partid care pot să preia conducerea PSD. Nu voi face o astfel de greşeală. Pentru mine contează mai mult PSD decât să ocup eu funcţia de preşedinte. (...) Dacă mi se va face vreun dosar penal - care nu am ştiinţă - în acel moment eu am plecat de la conducerea partidului. O să mă lupt în justiţie, dar eu nu pot să mut această luptă, până la urmă incorectă, să o mut şi să o transfer pe partid şi aşa trebuie să facă orice lider”, a declarat Marcel Ciolacu, miercuri seară, la B1 Tv.Ciolacu a susţinut că dacă lui i s-ar face o nedreptate "asta nu înseamnă că trebuie să scufund partidul”. Sunt pregătit în orice moment să fac pasul înapoi în cazul în care există sau se face vreun abuz asupra mea. (...) Eu sunt ferm convins că am dosare la DNA şi reclamaţii, dar să se şi adeverească”, a adăugat liderul PSD.El a menţionat că a promis şi la alegerile locale şi la cele parlamentare că va pleca din funcţie dacă PSD va pierde alegerile.Ciolacu a adăugat că "totdeauna preşedintele PSD a fost o ţintă vie”.Chestionat despre faptul că informațiile privind faptele penale ale lui Cîțu au fost lansate în campania pentru președinția PNL , Ciolacu a spus că Ludovic Orban nu are niciun amestec.„Eu chiar l-aș felicita pe Orban dacă aș ști că el a scos informațiile, dar nu, nu avea el acces (…) Da, erau publice informațiile, dar ca să le ai, trebuie să știi unde și ce să cauți…”, a comentat Ciolacu.În opinia sa, Cîțu nu mai are ce căuta în funcția de premier.„Când accepţi demnităţi în statul român, ca aceea de prim-ministru, de ministru, îţi asumi şi trecutul, când aveai 28 de ani, dacă eşti bărbat de stat. E un principiu peste care nu poţi să treci. Întotdeauna preşedintele PSD a fost o ţintă vie. Îmi amintesc de acel spectacol grotesc cu Liviu Dragnea la DNA. Dacă asta e România normală, pe care domnul Iohannis ne-a promis-o în campania electorală, cu premier penal, cu guvern nefuncţional, cu o Coaliţie de toată batjocura, cu tot timpul să ieşi să îi acoperi”, a conchis Ciolacu.