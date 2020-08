Ciolacu, dupa ce motiunea de cenzura nu a putut fi votata, din lipsa de cvorum: "In acest moment, PSD nu are 233 de voturi. Vom lua o noua decizie politica"

Marcel Ciolacu a declarat, luni, la iesirea din sala de plen, ca in mod "categoric" PSD va lua "o noua decizie politica" pe aceasta tema, decizie pe care partidul o va anunta. El a precizat ca, in urmatoarele doua zile, PSD va la o decizie si va "veni cu precizari"."In acest moment, PSD nu are 233 de voturi. Am incercat sa avem o majoritate. Nu s-a facut cvorumul. Eu va spun ca nu s-a votat motiunea de cenzura", a afirmat Ciolacu.Liderul social-democrat a adaugat ca PSD are dreptul constitutional de a depune o noua motiune de cenzura in urmatoarea sesiune parlamentara.