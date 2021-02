Ciolacu, dupa eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari: Veniti odata cu bugetul!

"Astazi, majoritatea de dreapta a votat cu noduri in gat proiectul PSD de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor. N-au mai putut sa o dea cotita! Oricat de mult au incercat sa tergiverseze si sa se afunde in proceduri... Odata modificat Statutul deputatilor si senatorilor, pe Citu nu-l mai impiedica nimic sa dea OUG pentru eliminarea tuturor celorlalte pensii speciale.Am un singur mesaj pentru PNL si USR-PLUS : veniti odata cu bugetul! S-a terminat cu scamatoriile si inventarea de motive. Toti romanii asteapta respectarea promisiunilor facute in campanie si pe care acum le incalcati pe banda rulanta: pensiile, voucherele de vacanta, gratuitatile pentru studenti, sprijinul pentru mediul de afaceri romanesc!Pe scurt, romanii asteapta o guvernare responsabila si cresterea nivelului de trai - asa cum ati promis!, nu austeritate, certuri pe ciolan sau scuze expirate cu "greaua mostenire"".