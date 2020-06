Ciolacu, dupa votarea rectificarii bugetare: PSD rezolva din Parlament ce nu vrea, ori nu este capabil Guvernul Orban sa faca

Ziare.

"Pentru Guvern nu este important ca nu mai sunt bani pentru protectia persoanelor vulnerabile, pentru copiii din centrele de plasament sau pentru batranii institutionalizati. Si-au indestulat deja toata clientela politica, au spart deja banii pe tot felul de achizitii dubioase si acum restul mai pot sa astepte.Astazi in Parlament am indreptat acest lucru. Este firesc, dupa ce Guvernul i-a lasat pe primari si pe presedintii de Consilii Judetene sa se descurce singuri in fata crizei sanitare! Daca situatia a fost tinuta sub control in majoritatea judetelor din tara, meritul este al autoritatilor locale si nicidecum al Guvernului."Plenul Parlamentului a dezbatut si votat, joi, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020.La varianta transmisa de Guvern au fost adaugate mai multe amendamente, unul dintre acestea vizand majorarea sumele alocate consiliilor judetene."Alte 80 de milioane au fost alocate catre Primaria Capitalei si primariile de sector. In total, este vorba de 0.09% din PIB, un procent infim - a suta parte din uriasul deficit bugetar de 10% realizat de guvernarea PNL ", a mai scris Ciolacu.