Ciolacu explica cum a ajuns nepoata sa sa fie angajata fara concurs la ICR: Este o artista, are nenumarate premii castigate

Andreea Ciolacu a fost angajata in aprilie 2020, dupa ce anterior lucrase la ALCOM SRL, firma detinuta chiar de Marcel Ciolacu in Buzau."Andrea se numeste nepoata mea si nu m-a dus capul sa o pun nici sefa la aeroport, nici manager de spital. Andreea, nepoata mea, in afara ca e nepoata mea si consider ca e un copil deosebit, a terminat Regia - arta fotografica cu nota 10. Cred ca o zona cum este ICR este tocmai potrivita stilului ei si felului ei de a fi. Este o artista", a spus Ciolacu la Digi 24 , intrebat daca este adevarat ca nepoata sa a fost angajata la Institutul Cultural Roman "cu pile".ICR este condusa de Mirel Talos, un apropiat al lui Calin Popescu Tariceanu . Ciolacu a spus, insa, ca nu il cunoaste pe presedintele interimar al ICR."Am facut alianta cu domnul Tariceanu sa imi angajez nepoata, care a terminat Regia - arta fotografica si care are nenumarate premii castigate in strainatate, nu in Romania? Nu il cunosc pe domnul Talos Mirel si ma bucur ca Andreea si-a gasit locul in acel mediu. As vrea sa faceti diferenta intre un copil bun si profesionist si alte denumiri", a mai spus presedintele PSD. Europa Libera a dezvaluit saptamana trecuta ca Andreea Ciolacu, nepoata presedintelui interimar al PSD, Marcel Ciolacu este consilier personal la cabinetul demnitarului in cadrul ICR. Ciolacu infiera recent guvernarea liberala, sustinand ca "nu au nicio limita! Si-au angajat toate rudele, coafezele, chelnerii si cioclii la varful statului!".