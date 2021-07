Ciolacu a felicitat PAS pentru castigarea alegerilor in Republica Moldova. In mai, PSD semna un acord cu PDM, care a obtinut 2% la recentul scrutin parlamentar

"Vesti extraordinare de la fratii nostri din Republica Moldova! Tot respectul si admiratia pentru cetatenii moldoveni! Au dat o noua dovada ca vor sa-si construiasca un viitor european! Salutam victoria Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) in alegerile anticipate! PSD va sprijini demersurile noii majoritati proeuropene din Parlamentul de la Chisinau! Sustinem reformele si implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeana. Impreuna suntem mai puternici!", a notat Marcel Ciolacu pe Facebook In ciuda entuziasmului afisat de Ciolacu, PSD a semnat in mai 2021 un acord de colaborare cu Partidul Democrat din Moldova (PDM), condus in prezent de fostul premier Pavel Filip si in trecut, de facto, de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc."Am semnat un acord intre Partidul Democrat din Moldova (PDM) si intre Partidul Social Democrat (PSD). De fapt, am semnat un acord cu fratii nostri din R. Moldova, cu unicul partid asociat Partidului Socialistilor Europeni din Moldova. Situatia de la Chisinau, din punctul nostru de vedere, este una incordata, existand riscul ca in R. Moldova sa nu se poata crea o majoritate pro-europeana", afirma Ciolacu intr-o conferinta de presa.PDM a obtinut in cadrul alegerilor 2,32% din voturi.Principalul partid proeuropean din Republica Moldova, Partidul Actiune si Solidaritate (PAS), al presedintelui Maia Sandu a castigat detasat alegerile parlamentare anticipate organizate duminica, potrivit rezultatelor preliminare prezentate de Comisia Electorala Centrala (CEC), dupa numararea voturilor din 99,58% dintre sectiile de votare.Astfel, in urma numararii voturilor din 2.141 din totalul celor 2.150 de sectii de votare, PAS a inregistrat un procent de 52,53% din voturi, depasind astfel categoric principala formatiune politica de stanga, Blocul Electoral al Comunistilor si Socialistilor (BECS), care a fost votat de doar 27,36% din electorat.Datele CEC arata ca Partidul Politic "Sor" (PPS) a beneficiat de sustinerea a 5,78% dintre alegatori, acesta fiind urmat de Blocul Electoral "Renato Usatii", cu 4,11% din voturile alegatorilor.Presedintele Klaus Iohannis a transmis luni un mesaj dupa alegerile din Republica Moldova, in care ii felicita pe moldoveni pentru vot si pentru "optiunea clara" pentru integrare europeana. Seful statului afirma ca Romania "va fi alaturi" de Republica Moldova in sustinerea reformelor din aceasta tara."Felicitari cetatenilor R. Moldova pentru spiritul civic si optiunea clara pentru reforme, stat de drept si integrare europeana! Felicitari Maia Sandu pentru curaj, perseverenta si viziune! Romania va fi alaturi de R. Moldova in sustinerea reformelor si parcursului european!", a transmis Klaus Iohannis luni dimineata, pe Twitter