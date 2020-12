Ciolacu: Iohannis mai avea putin si dadea cu palaria de pamant ca PNL-ul va deschide pietele electoral fix inainte de alegeri. Le deschid in dispret doar pentru a le inchide iar

"Iohannis mai avea putin si dadea cu palaria de pamant ca PNL -ul va deschide pietele electoral fix inainte de alegeri. Asa cum au facut si cu scolile. Si cu restaurantele. Le deschid in dispret doar pentru a le inchide iar! Iohannis uita voit ca Orban a contestat (dupa aproape 20 de zile!!!) legea votata in Parlament prin care redeschideam pietele in siguranta. Un gest sinistru doar ca sa poata regiza o sceneta de prost gust cu Iohannis spunand ca n-a avut legea la promulgare, desi o primise inca din 12 noiembrie", a scris, miercuri, pe Facebook , Marcel Ciolacu.Acesta acuza "un gest cinic caracteristic liberalilor"."Daca e facut de PSD nu e bine, daca e de la PNL - e minunat! Este un gest cinic caracteristic liberalilor, o mare bataie de joc pentru cei care au inghetat saptamani in sir in frig pentru ca Iohannis sa faca acum gesturi penibile in campanie. Si sunt sigur ca romanii au inteles asta si nu mai inghit asemenea mizerii electorale! Daca tot e la Bacau si taie panglici la proiectele PSD, Iohannis sa incerce sa inaugureze si asa zisul spital modular pe care Orban a cheltuit 3 milioane de euro si care s-a dezumflat la prima ploaie", a mai scris Ciolacu pe Facebook.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a luat decizia, dupa discutii cu specialistii, ca pietele sa fie redeschise, de la finalul acestei saptamani.