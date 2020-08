Ciolacu: Leonardo Badea, viceguvernatorul BNR, o varianta de premier, daca motiunea de cenzura va trece

"E una dintre variantele luate in calcul in acest moment si e un om care merita sa aiba aceasta propunere", a precizat Ciolacu, duminica seara, la Antena 3.El a precizat ca presedintele "a facut o mare greseala" la inceputul crizei sanitare, aceea ca nu a venit cu propunerea unui guvern de uniune nationala."A facut o mare greseala presedintele Klaus Iohannis ca nu a venit, cand a inceput criza de coronavirus, cu un guvern de uniune nationala. Romania ar fi aratat cu totul si cu totul altfel in acest moment. (...)Nu numai PSD cu PNL , erau toate fortele politice implicate in acest efort, ar fi fost o alta comunicare mult mai coerenta si sunt sigur ca acel guvern nu s-ar fi indepartat de agenda romanilor. A fost o greseala majora. Un presedinte in acel moment trebuia sa vada interesul romanilor mai presus decat interesul PNL si aceasta agenda doar politica a PNL", a adaugat Marcel Ciolacu.