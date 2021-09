Prima reacție a PSD, pe care strategii partidului au emis-o la ore întregi după depunerea moțiunii: ”Alianţa USR-AUR trebuie să propună o soluţie pentru rezolvarea crizei politice”

"Cîţu trebuie să plece! Dar, odată cu el, trebuie să plece şi Barna, şi Ghinea, şi Năsui! Şi ei au guvernat România în ultimul an de zile! Deşi acum nu mai recunosc asta, în moţiunea depusă uitând să-şi menţioneze propria activitate dezastruoasă! Alianţa USR-AUR trebuie să propună o soluţie pentru rezolvarea crizei politice. Înlocuirea lui Cîţu cu Orban sau cu Barna nu ar rezolva decât împărţirea ciolanului pentru actuala Coaliţie, dar nu ar rezolva problemele românilor: sărăcia şi creşterea preţurilor la alimente, medicamente şi utilităţi", a scris Ciolacu pe Facebook Joi seara, într-o emisiune TV, Ciolacu a spus că PSD va vota moțiunea de cenzură, dacă va fi depusă de către USR PLUS și AUR.Copreşedintele USR PLUS Dan Barna a transmis că vineri seară a fost depusă moţiunea de cenzură, după ce în cadrul negocierilor din coaliţia de guvernare fiecare formaţiune şi-a menţinut punctul de vedere, fără a se ajunge la un acord pentru a continua colaborarea. Şi deputatul George Simion, copreşedinte AUR , a anunţat vineri seară depunerea la Parlament a moţiunii de cenzură "Demiterea Guvernului Cîţu, singura şansă a României de a trăi!", pentru care formaţiunea a reuşit să strângă 122 de semnături, inclusiv ale "altor forţe politice". Aveţi în faţa dumneavoastră o moţiune depusă la iniţiativa AUR cu semnăturile şi a altor forţe politice, cu care nu ne-am aliat, nu suntem aliaţi şi nu ne vom alia. Singurul obiectiv comun pe care îl avem noi, de la AUR, cu cei de la USR, cu cei de la PSD, în acest moment, este demiterea Guvernului Cîţu. Premierul Cîţu şi toţi miniştrii care şi-au bătut joc de români, din nou, luni de zile", a precizat Simion, la Palatul Parlamentului.