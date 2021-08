Ciolacu prevestește eșecul moțiunii de cenzură: „Niciun primar nu a solicitat ca PSD să intre la guvernare”

"Partidele, câteodată, mai sunt şi în opoziţie. Eu am avut discuţii cu zeci de primari. Eu nu am văzut niciun primar cu care eu am vorbit şi niciun preşedinte de organizaţie cu care vorbesc - şi vorbesc cu toţi - care au întâlniri în judeţele lor cu primari, nu au solicitări ca Partidul Social Democrat să intre orişicum la guvernare", a declarat Marcel Ciolacu, miercuri seară, la România Tv.Ciolacu a reafirmat că PSD a câştigat alegerile, dar că se află în opoziţie "pentru că aşa a dorit să interpreteze spiritul Constituţiei preşedintele României".El a susţinut că la nivelul partidului se va face, în cadrul unui congres , o modificare la statutul formaţiunii politice pentru ca viitorul candidat al PSD pentru funcţia de preşedinte al României să fie desemnat prin alegeri interne, dar şi pentru ca partidul să poată susţine un "om de stânga, un intelectual de stânga" din afara partidului pentru a candida la preşedinţia ţării, urmând ca acesta să devină membru înainte de candidatură."Să ştiţi că sunt foarte mândru de cum a decurs toată această perioadă în interiorul Partidului Social Democrat şi de acest nou PSD. Îi anunţ pe cei care latră pe Facebook -uri: partidul nu se mai întoarce în trecut. Cu Ciolacu sau fără Ciolacu, acest partid nu se va mai întoarce în trecut şi nu s-a întors niciodată”, a adăugat Marcel Ciolacu.El a precizat că se referă la "greşelile majore" pe care le-a făcut partidul, subliniind că PSD a avut şi „ guvern ări de excepţie”.