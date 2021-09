Ciolacu, despre moţiunea de cenzură: "Așteptăm decizia CCR, eu nu cred că va fi după congresul PNL, va fi mult mai repede"

Marcel Ciolacu a declarat, joi, la Antena 3, că trebuie respectată Constituţia şi că nu înţelege de ce conducerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului nu au adoptat citirea moţiunii până acum.El a afirmat că PSD nu a votat cu PNL şi UDMR şi că PNL şi UDMR au propus să nu aibă loc nici citirea, "ceea ce era o aberaţie totală"."Preşedintele Camerei şi Senatului ar fi trebuit să convoace plen comun fără decizia BPR. Nu înţeleg de ce Orban a anunţat Guvernul după cinci zile. În acest moment au toate funcţiile în statul român. (...) PSD respectă legile ţării. E normal să aşteptăm răspunsul CCR. Nu am comentat niciodată o decizie a CCR, chiar dacă mi-a convenit sau nu", a susţinut Ciolacu.Potrivit acestuia, dezbaterea moţiunii nu va avea loc după Congresul PNL, ci "mult mai repede"."Putem pune la vot moţiunea şi, am spus, orice moţiune ajunge la vot va fi votată de PSD", a subliniat liderul PSD.El a adăugat: "Au ajuns PNL şi USR să îşi facă strategia politică în funcţie de PSD? Am dat frânturi de informaţie, că facem politică. Toţi membrii PSD-ului vor fi prezenţi la şedinţa de plen reunit. E normal să apărăm statul de drept şi decizia CCR-ul. Am apărat în BPR Constituţia că în maxim cinci zile moţiunea trebuie citită"."Sunt două lucruri, guvernul Cîţu este căzut, cu moţiuni, fără moţiuni a căzut. Dacă moţiunea e pe ordinea de zi a plenului comun, PSD votează căderea Guvernului. E o criză politică de şantaj, al USR, şi de o luptă internă a PNL. Noi avem şi o criză sanitară şi una economică, iar românii sunt sufocaţi de facturi", a afirmat Ciolacu.Birourile Permanente reunite au decis că moţiunea de cenzură USR PLUS AUR va fi citită joi, la ora 16:00, în plenul Parlamentului. De asemenea, la propunerea UDMR, votul asupra moţiunii se va da după ce Curtea Constituţională se pronunţă asupra sesizării Executivului cu privire la existenţa unui conflct juridic Guvern - Parlament privind moţiunea.Curtea Constituţională (CCR) a stabilit că părţile implicate să transmită până pe 15 septembrie punctele de vedere referitor la sesizarea Guvernului privind moţiunea de cenzură depusă de USR PLUS şi AUR, urmând ca data şedinţei de judecată să fie stabilită ulterior.