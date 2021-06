Marcel Ciolacu: Saptamana viitoare vom face public textul motiunii de cenzura. Ea va fi depusa si votata in aceasta sesiune parlamentara

"Saptamana viitoare o sa facem public textul motiunii de cenzura, deja am inceput negocierile cu parlamentari de la alte partide si categoric in aceasta sesiune va fi depusa si votata aceasta motiune . Nu exista nicio garantie in politica, dar cand va fi dat publicitatii textul motiunii am sa o transmit si celor de la formatiunea AUR. (...) E posibil sa fie semnata si de catre anumiti parlamentari neafiliati. Sunt suficiente voturi. Cu adevarat o sa transmit textul motiunii mai multor parlamentari si afiliati si neafiliati", a explicat Marcel Ciolacu, intr-o conferinta de presa sustinuta la finalul sedintei de marti a conducerii PSD Pe 26 mai, Ciolacu a anuntat ca formatiunea va depune motiune de cenzura in 14 iunie, pe motivul "esecului" PNRR "Tot ce stim despre PNRR este ca nu vizeaza dezvoltarea Romaniei, ci e un plan de austeritate pentru toti romanii. Raspunsul PSD nu poate fi decat unul singur - pe 14 iunie depunem motiune de cenzura avand ca obiect principal esecul Guvernului in privinta PNRR", a precizat atunci liderul PSD la Parlament.