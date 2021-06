Ciolacu: Ca si Elvetiei, nimeni nu ne da sanse azi la motiunea de cenzura. Ne vom bate pana la ultimul vot

Orban anunta ca parlamentarii PNL care vor vota motiunea PSD vor fi exclusi din partid

"Aseara, alaturi de alte zeci de mii de spectatori, am vazut ce inseamna sa lupti pana in ultima clipa. Sa fii epuizat, dar sa crezi pana la capat in sansa ta. Ca si Elvetiei, nimeni nu ne da sanse azi la motiunea de cenzura. Dar ne vom bate pana la ultimul vot. Evident, contam si pe ratangiul de serviciu Citu. Hai, ca se poate!", a scris Ciolacu, pe Facebook Camera Deputatilor si Senatul reunite in sedinta comuna dezbat si voteaza marti prima motiune de cenzura impotriva actualului Executiv , initiata de PSD si intitulata " Romania ESUATA". Potrivit liderului PSD Marcel Ciolacu, mai sunt necesare 18 voturi pentru ca motiunea sa treaca, in conditiile in care toti parlamentarii social-democrati vor fi prezenti in plen.PSD mizeaza pe voturile parlamentarilor AUR, ale neafiliatilor, dar si pe voturi din grupul minoritatilor. In ceea ce priveste parlamentarii coalitiei, premierul Florin Citu a reiterat ca acestia nu vor vota la motiune. USR PLUS a avut o ezitare luni, anuntand intai ca senatorii si deputatii formatiunii vor vota, dar impotriva motiunii, ulterior, revenind aupra deciziei si anuntand ca se vor conforma decizie luate in coalitie de a nu vota. Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a declarat marti, 29 iunie, ca motiunea de cenzura nu va lua niciun vot in plus peste voturile pe care le au PSD si AUR, precizand ca parlamentarii PNL nu vor vota la motiune. Orban a precizat ca in cazul in care un parlamentar PNL va face acest lucru, el va fi exclus din partid.Orban a fost intrebat marti, despre votul la motiunea de cenzura."Nu va lua niciun vot in plus peste voturile pe care le au PSD si AUR".Intrebat daca era acelasi rezultat si daca parlamentarii coalitiei ar fi votat, Orban a raspuns: "Cel mai probabil da. Numai ca suntem patru grupuri parlamentare pentru prima oara confruntati cu o motiune, noi trebuie sa asiguram coeziunea actului de guvernare, sa dezvoltam o incredere reciproca si asta a fost decizia noastra ca sa nu existe niciun fel de...Era suficient sa apara un singur vot in plus si incepea deja sa inceapa o cantare ca cine e parlamentarul care a votat motiunea de cenzura si am hotarat clar: suntem prezenti, nu votam".