Ciolacu: Nu o sa sustinem un guvern minoritar al PNL. Este exclus asa ceva

"Nu o sa sustinem un guvern minoritar al Partidului National Liberal (PNL), va anunt cu toata responsabilitatea. Este exclus asa ceva. Buna credinta cu care am fost imediat dupa ce am castigat alegerile si la presedinte si apelul catre toate fortele politice, ca nu traim niste timpuri normale, va veni o criza economica, nu s-a terminat pandemia (...).Am zis sa mergem cu un guvern de uniune nationala, buna credinta, cel putin a mea personala, dar sunt convins ca si a colegilor mei, s-a cam terminat", a precizat Ciolacu, la Antena 3.